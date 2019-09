Pd | Calenda | “Preoccupato dalla sua narcosi | si parla solo dell’agenda del M5s” Poi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) “Sono molto preoccupatodel Pd, sidell’agenda del M5s. Ecco perché il mio ex partito continua a calare nei sondaggi”. A dirlo, con un video pubblicato sui social, il fondatore di Siamo europei ed ex tesserato del Partito democratico, Carlo. Che ha attaccato Luigi Di Maio e ha contestato la permanenza di misura targate 5 stelle, come navigator e reddito di cittadinanza. L'articolo Pd,: “Preoccupatosua, sidell’agenda del M5s”. Poi attacca Di Maio, navigator e reddito di cittadinanza proviene da Il Fatto Quotidiano.

