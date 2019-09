Pallanuoto | Ortigia da favola! Mediterrani annichilito | siracusani ai quarti di Euro Cup!

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Solaris-Ortigia 10-12. Valentino Gallo trascina i siracusani con una cinquina : Serve una cinquina di Valentino Gallo all’Ortigia per vincere la prima gara del secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: i siciliani si impongono a Sibenik, in Croazia, per 10-12 contro i padroni di casa del Solaris e domani sfideranno gli iberici del Mediterrani in quella che probabilmente sarà la sfida decisiva per il passaggio ai quarti. Botta e risposta nei primi due quarti tra le due formazioni ed a metà gara ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : sorteggiati i gironi - impegni difficili per l’Ortigia : Sono stati sorteggiati nel pomeriggio i gironi per quanto riguarda la seconda competizione per club nel Vecchio Continente di Pallanuoto maschile: l’Euro Cup. Presente una sola squadra italiana che ha superato il preliminare: l’Ortigia. Impegno durissimo per i siciliani, inseriti nel Gruppo E: appuntamento a Sibenik, in Croazia, dove se la vedranno con il Miskolc, il Mediterrani ed i padroni di casa del Solaris. Gare in programma dal ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Ortigia-Apoel Larnaca 25-3. I siracusani passano al secondo turno! : La vittoria del Montpellier sul Partizan aveva spianato la strada in mattinata all’Ortigia nel primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: ai siciliani bastava non perdere contro i modesti ciprioti dell’Apoel Larnaca, ed i siracusani hanno dominato in lungo ed in largo, vincendo per 25-3. Il primo quarto basta ed avanza per indirizzare la sfida: 6-1 e qualificazione ormai in cassaforte. Il resto del match è un ...