Pallanuoto LEN Champions League | su Sky tutte le partite della Pro Recco

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Solaris-Ortigia 10-12. Valentino Gallo trascina i siracusani con una cinquina : Serve una cinquina di Valentino Gallo all’Ortigia per vincere la prima gara del secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: i siciliani si impongono a Sibenik, in Croazia, per 10-12 contro i padroni di casa del Solaris e domani sfideranno gli iberici del Mediterrani in quella che probabilmente sarà la sfida decisiva per il passaggio ai quarti. Botta e risposta nei primi due quarti tra le due formazioni ed a metà gara ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : varato il calendario definitivo. Pro Recco a Marsiglia all’esordio : In attesa dei sorteggi del terzo ed ultimo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto, la LEN ha diramato il calendario definitivo del massimo torneo continentale per squadre di club: la Pro Recco, organizzatrice della Final Eight e quindi qualificata di diritto alla manifestazione conclusiva, esordirà nella fase a gironi a Marsiglia. I due gironi giocheranno sempre in giorni differenti: all’andata il Gruppo A giocherà il ...