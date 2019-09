Palermo | operazione antidroga | inquirenti ' le mogli erano le ragioniere dell' associazione'

Mafia : operazione Octopus Palermo - revocata licenzia a Lion Security (2) : (AdnKronos) - "Gli elementi emersi nei confronti del Bruno - prosegue la nota - depongono indubbiamente nel senso del venir meno, in capo allo stesso, dell’affidabilità morale e della buona condotta, requisiti indispensabili per il rilascio ed il mantenimento del titolo di polizia, in quanto soggett

Mafia : Confcommercio Palermo - ‘operazione Octopus iniezione di fiducia per aziende sane’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Confcommercio Palermo rivolge un sentito grazie alle forze dell’ordine, impegnate nella tutela della legalità sul territorio. La criminalità mafiosa, purtroppo, riesce ancora a imporre il pizzo nelle sue varie declinazioni, in questo caso attraverso l’assunzione di persone che tra l’altro non avevano nemmeno i requisiti minimi per svolgere un lavoro che dovrebbe garantire la ...