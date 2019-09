Osteoporosi | anemia | colon irritabile | tiroidite autoimmune | i sintomi più insoliti della

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) Secondo una ricerca italiana sarebbero quasi un milione le persone che, nel nostro Paese, soffrono di celiachia: tra queste soltanto 200mila hanno una diagnosi e dunque ne sono consapevoli. Lo studio, per la prima volta, dopo 20 anni dalle stime di riferimento, registra un aumentoprevalenzaceliachia, che passa così dall’1%popolazione a quasi il 2%: ne discutono i massimi esperti internazionali riuniti oggi a Milano, al convegno scientifico ‘The future of celiac disease’, in occasione del 40° anniversario dell’Associazione italiana celiachia (Aic). La ricerca, recentemente pubblicata su Clinical Gatroenterology and Hepatology, è stata condotta su 4.500 bambini di aree metropolitane ed ha evidenziato che alla base dell’incremento dei casi potrebbero esserci cause ambientali non ancora individuate. L’aumento – chiariscono i ...