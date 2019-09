Oggi si vota in Afghanistan | infine

Oggi si vota per le presidenziali in Tunisia : Sono importanti, molto seguite e dall'esito incerto: quella tunisina è considerata l’unica delle cosiddette “primavere arabe” ad avere avuto un esito democratico

Governo Conte - la Camera vota la fiducia : Oggi voto al Senato : La Camera ha votato la fiducia al Governo Conte bis nella serata del 9 settembre, al termine di una lunga giornata in cui il Premier ha presentato davanti ai parlamentari il programma di Governo, e fuori da Montecitorio impazzava la protesta inneggiata da Giorgia Meloni. I sì sono stati 343 i no 263, gli astenuti 3. Una maggioranza più che ampia, dal momento che sarebbero bastati 316 sì. Hanno votato a favore del nuovo esecutivo, come previsto, ...

Rousseau - Salvini : «Mercato delle vacche disgustoso - un italiano su tre Oggi vota Lega» : Rousseau, subito dopo la votazione plebiscitaria a favore del Contre-bis, si esprime così il così in un tweet il leader leghista Matteo Salvini: «Il governo delle poltrone dura...

Chi vincerebbe le elezioni se si andasse a votare Oggi : Dopo la crisi di Governo il 42,8% degli italiani sarebbe andato a elezioni subito, per il 30,4% si sarebbe dovuto fare un Governo per approvare la finanziaria, per poi andare al voto nel 2020, per il 20,6% si sarebbe dovuto fare un Governo di legislatura appoggiato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, mentre per il 6,2% si sarebbe dovuto fare un nuovo Governo sostenuto sempre da Lega e Movimento 5 Stelle. Sono i risultati emersi ...

Consultazioni governo Oggi 22 agosto : “Pd esecutivo di svolta o si vota” : Consultazioni governo oggi 22 agosto: “Pd esecutivo di svolta o si vota” Consultazioni governo 22 agosto 2019 – Nella seconda giornata di Consultazioni, come anticipato in questo nostro articolo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato le delegazioni delle forze politiche maggiormente rappresentative in Parlamento. Consultazioni governo oggi 22 agosto, occhi puntati sul Pd per possibile accordo M5S-Pd-LeU Alle ...

Crisi - Meloni : “Unico modo per avere governo stabile è andare a votare. Gente che fino a ieri si insultava Oggi non può andare d’accordo” : “Diciamo no a un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volontà popolare e della nostra democrazia”. Lo dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il Capo dello Stato al Quirinale. “L’unico modo che abbiamo per un governo stabile è andare a votare: tutto il resto durerà solo qualche mese: Gente che fino a ieri si insultava oggi non ...

In Senato passa l’intesa Pd-M5S. Oggi primo test : si vota il calendario : La nuova alleanza: «Conte in Aula il 20 agosto». Il centrodestra di nuovo unito: no, domani la sfiducia

Sondaggi elettorali - se si votasse Oggi sarebbe trionfo Lega : impossibile maggioranza PdM5s : Le proiezioni realizzate da Ipsos sulla base degli ultimi Sondaggi per la Camera dei deputati prevedono un trionfo della Lega in tutti gli scenari possibili: il Carroccio avrebbe bisogno di trovare un alleato nel caso in cui si presentasse da solo, ma se si alleasse già prima a Fdi (e magari anche Fi) avrebbe la maggioranza. Male Pd e M5s: neanche mettendo insieme i due risultati riuscirebbero a ottenere la metà più uno dei seggi.

Cosa succederebbe se si votasse Oggi? Il Pd al 25 - 5% - ma vincerebbe la destra : La Lega prenderebbe il 36% e Fratelli d’Italia - con il 7,5% - supererebbe, a che se di poco, Forza Italia. Il Pd, invece, secondo l’ultimo sondaggio di Agorà Rai, salirebbe al 25,5%. Un dato in salita rispetto ai poll precedenti ma che, comunque, non basterebbe a far vincere il centrosinistra. Secondo le proiezioni della trasmissione Rai, infatti, il centrodestra nel suo complesso arriverebbe al 50,6%.Per il Movimento 5 ...

Sondaggi : Lega al top - 5 Stelle in affanno. Ecco cosa accadrebbe se si votasse Oggi : Un'eventuale coalizione sovranista a due (Lega-Fdi) potrebbe riuscire anche a governare da sola. Il Pd si conferma la...

Governo - se si votasse Oggi la Lega avrebbe ancora bisogno di alleati. Con il centrodestra unito - oltre i due terzi in entrambe le Camere : Lega fortissima, ma non abbastanza da governare da sola. Almeno stando ai sondaggi attuali. Servirebbe almeno l’alleanza “sovranista” con Fratelli d’Italia per ottenere il premio di maggioranza. Ancor meglio se si aggiungesse Forza Italia. E’ quanto emerge dagli scenari disegnati da Youtrend per l’agenzia Agi, sulla base dei sondaggi datati 1 agosto, che indicano la Lega al 36,8%, il Pd al 21,7%, M5s al 17,6%, ...