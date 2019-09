Norvegia paga 150 milioni di dollari al Gabon per la lotta alla deforestazione Ma gli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) Centocinquantadiin dieci anni: è quanto lapagherà alaffinché quest’ultimo preservi le proprie foreste equatoriali. Ilsarà così il primo paese africano a ricevere denaro per proteggere il suo oro verde ere contro la. L’idea innovativa è quella di ricompensare il paese per le emissioni nocive “sequestrate” dall’aria grazie all’azione delle sue aree verdi. Ma gli ambientalisti sono critici, anche perché i fondi relativi a un accordo simile stipulato in passato non si sono mai visti. E i fondi sono vincolati a condizioni che il Paese africano non riesce a rispettare. Il territorio del, paese dell’Africa centrale affacciato sull’Atlantico, è infatti per quasi il 90% coperto da foreste, che sono parte del secondo “polmone della terra” dopo quello amazzonico: la foresta equatoriale dell’Africa centrale, estesa all’incirca ...

GentileCarlo : @RussoTosca @GiorgiaMeloni In Norvegia si paga solo con carte. Li gli anziani sono più intelligenti o trattiamo i nostri come dementi? - DariaPozzoli : @GiorgiaMeloni X evitare l evasione fiscale!!! In norvegia si paga il caffè con la carta di credito. Come in tutti… -