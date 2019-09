Nintendo Switch in sconto a un prezzo imperdibile

Tanti giochi Nintendo Switch a Milan Games Week 2019 : la lista ufficiale : Moltissimi giochi Nintendo Switch si preparano a colorare Milano, e a sedurre tutti i gamer italiani. Nintendo sarà infatti tra i grandi protagonisti della Milan Games Week 2019, nuova edizione della fiera a tinte geek divenuta in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati tricolore. La casa di Super Mario, archiviato il lancio di Nintendo Switch Lite - versione più compatta e solo portatile della console ibrida - e ...

Switch Lite è un flop al lancio in Giappone? Le azioni di Nintendo calano ma è presto per parlare di fallimento : Aggiornamento: Famitsu ha rivelato i dati di vendita ufficiali e precisi dei primi giorni sul mercato di Switch Lite. In appena tre giorni sono state vendute 177.936 unità della nuova console a cui si vanno a sommare 62.000 unità dello Switch Standard. Quindi ci troviamo di fronte a una settimana da 240.000 unità vendute nel territorio giapponese.Come sottolineato da Gaming Bolt, il lancio di The Legend of Zelda: Link's Awakening avrà ...

DEAD BY DAYLIGHT disponibile da oggi su Nintendo Switch : Behaviour Interactive è felice di annunciare che DEAD by DAYLIGHT™ è ora disponibile per Nintendo Switch™ e sul Nintendo eShop. La nuovissima edizione del classico gioco horror multiplayer contiene una tonnellata di contenuti, tra cui 9 assassini, 10 sopravvissuti e 3 cosmetic pack. Sono ora disponibili per l’acquisto anche altri capitoli, incluso il nuovissimo DLC dedicato a Stranger Things. In DEAD by DAYLIGHT, ...

Anche Nintendo Switch Lite è afflitto dal famoso problema del Joy-Con Drift? : Il fastidioso problema del Joy-Con Drift ormai lo conoscono molti possessori di Nintendo Switch. Tuttavia sembra che si sia ripresentato Anche sulla nuova console portatile, ovvero Nintendo Switch Lite.Un utente di Reddit ha postato un video in cui si vede la telecamera di The Legend of Zelda: Breath of the Wild muoversi lentamente nonostante gli stick analogici non siano in uso. In questo caso è lo stick destro a dare problemi: nel video si ...

Il prezzo più accessibile di Switch Lite è stato fortemente voluto da Nintendo : Switch Lite è una console significativamente più economica del sistema originale. Questa nuova versione costa 219 Euro, mentre lo Switch classico arriva fino a 300 Euro. Ma il prezzo del nuovo sistema è stato attentamente calcolato, poiché Nintendo "voleva renderlo più economico per un impatto maggiore e assicurarsi che sarebbe stato un grande successo negli Stati Uniti", secondo Takashi Mochizuki del Wall Street Journal.Nel suo recente report, ...

Nintendo Switch : i 20 migliori giochi di sempre : Avere a propria disposizione sempre i migliori giochi Nintendo Switch è fondamentale per essere sicuri di sfruttare appieno tutta la potenza e l'appeal della piccola console ibrida targata Nintendo. D'altronde dal suo avvento sul mercato videoludico, datato marzo 2017, l'hardware del colosso di Kyoto non ha smesso di far parlare di sé grazie anche e soprattutto ai titoli che nel corso dei mesi ne hanno arricchito esponenzialmente la ...

Final Fantasy 7 e 8 Remastered Twin Pack Edition annunciato per Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8 Remastered Twin Pack Edition per Nintendo Switch, permettendo così ai fan di lunga data della serie o ai neofiti di accedere a due delle esperienze JRPG più apprezzate di sempre con un unico pacchetto.Entrambi i titoli inclusi sono stati rimasterizzati per le console odierne, con migliorie sotto il punto di vista del comparto tecnico, e includono una serie di opzioni per rendere più ...

Borderlands su Nintendo Switch? Il direttore creativo di Gearbox non lo esclude : Da tempo Gearbox ha escluso l'eventualità di un porting per Nintendo Switch di Borderlands 3, ma questo non significa che nessun altro titolo della serie non possa arrivare in futuro sulla console di casa Nintendo.Durante il The Borderlands Show andato in onda ieri, dove tra le altre cose è stato presentato l'evento di Halloween Bloody Harvest, il creative director Paul Sage, ha lasciato intendere che prima o poi la saga potrebbe arrivare su ...

Nintendo Switch Lite - ad un primo contatto rivela maggiore portabilità ma anche schermo e batterie migliorate rispetto alla console standard : Switch Lite, la versione only portable della console di Nintendo esordisce sul mercato in tre colori, rinuncia a docking station e pad separabili e si prepara a diventare il perfetto compagno da viaggio dei pendolari, vediamo ora nel dettaglio quali differenze si presentano rispetto alla console standard. Le caratteristiche che saltano subito all’occhio sono un monitor più piccolo ma migliorato, un peso minore e una batteria più performante, ...

Nintendo Switch Lite esce oggi 20 settembre : tutte le novità nel video unboxing : Il grande giorno di Nintendo Switch Lite è finalmente arrivato! Dopo aver annunciato il nuovo modello della sua ultima console, la casa di Super Mario ha infatti messo a disposizione di tutti gli appassionati questa versione più piccola e compatta del device ibrido nella giornata di oggi, 20 settembre 2019. E, per ricordarci l'appuntamento dal forte sapore geek, ha pubblicato un video unboxing ufficiale con Kit & Krystal, i due conduttori ...

Psikyo Shooting Stars Alpha arriva su Nintendo Switch nel 2020 : NIS America è felice di annunciare che Psikyo Shooting Stars Alpha sarà disponibile il 24 gennaio 2020 in Nord America! Psikyo Shooting Stars Alpha insieme a Psikyo Shooting Stars Bravo saranno disponibili esclusivamente su Nintendo Switch™ in due distinte collection che racchiudono il meglio di Psikyo! STRIKERS 1945 – La misteriosa organizzazione C.A.N.Y. cerca di conquistare il mondo con potenti super-armi e ...

Neo Cab - il titolo narrativo che vi mette nei panni di una tassista cyberpunk - arriva il prossimo mese su PC e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, Fellow Traveller e Chance Agency sono entusiasti di annunciare il loro gioco narrativo di sopravvivenza Neo Cab che arriverà su PC via Steam (14,99 euro) e Nintendo Switch (19,99 euro) a partire dal 3 ottobre.Neo Cab, vi sfida a rimanere umani in un mondo sopraffatto dall'automazione. Giocherete nei panni di Lina, uno degli ultimi tassisti umani in un mondo guidato dai robot. Il vostro unico amico è scomparso e, ...

Nintendo Switch Lite - prova : Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di provare Switch Lite la prima revisione ufficiale della riuscitissima console ibrida della grande N. Zitta zitta, Nintendo ne ha portata anche un'altra nei negozi: attraverso una revisione dei processi costruttivi dell'hardware originale, le nuove versione di Switch standard, quelle che cominciano con la sigla HAD, possono vantare una durata della batteria maggiore e uno schermo più luminoso. Ne ha parlato ...