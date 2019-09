Netflix chiude BoJack Horseman e dice addio alle avventure animate del cavallo che ha

Fonte : blogo

(Di sabato 28 settembre 2019)a un altro punto fermo del suo catalogo di originali dei suoi primi anni di vita. Dopo House of Cards, Orange is the New Black, le serie Marvel anchecon la sesta stagione.Gli ultimi episodi della serie animata con protagonista un, saranno rilasciati in due parti, la prima metà arriverà il 25 ottobre e la seconda il 31 gennaio 2020. L'annuncio arriva a poche settimane di distanza dalla decisione dire anche Grace and Frankie che dopo la sesta in arrivo a gennaio 2020, avrà una settima e ultima stagione da 16 episodi che con 94 episodi diventerà l'originalepiù lunga (e chissà se anche questi non saranno divisi in due parti).delche ha conquistato tutti (video) pubblicato su TVBlog.it 28 settembre 2019 11:09.

