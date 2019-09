Nel foggiano un ragazzino manifesta da solo contro i cambiamenti climatici

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Una vicenda alquanto singolare si è verificata ieri, venerdì 27 settembre, a Stornarella, località del, dove undi soli 12 anni hato da. Il piccolo ha preso un cartellone e si è recato in piazza, mostrando tutto il suo disaccordo su quanto sta avvenendo in materia ambientale nel mondo. Proprio ieri era in programma la terza mobilitazione globaledenominata "Fridays for Future", ideata dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg. Tantissimi ragazzi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, ieri sono scese in strada per sensibilizzare i potenti della Terra. Ma nel piccolo centronon erano in programma cortei, e forse proprio per questo il 12enne ha deciso dire da....

