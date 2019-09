NBA – La G-League sperimenta l’introduzione di un singolo tiro libero | avrà un valore da

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019) La G-, lega di sviluppo dell’NBA, stando una nuova formula per i tiri liberi: si studiadi un solodalla lunetta dal punteggio variabile L’NBA standodi nuove regole per il futuro. La G-, lega di sviluppo della NBA, a partire dalla stagione che sta per iniziare, sperimenterà una nuova formula per i tiri liberi: i giocatori effettueranno un solodalla lunetta, dalvariabile di 1,2 o 3 punti a seconda della natura del fallo che porterà al. L’obiettivo, deciso nell’ultimo meeting del board of governors della NBA, è quello di rendere più fluida l’azione in campo e diminuire i ‘tempi morti’ durante i match. Secondo le stime verranno risparmiati 6-8 minuti a partita. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo NBA ...

psmbasket : La G-League sperimenta una nuova formula per i tiri liberi - MassimilianoRo8 : RT @NBAItalia: ????! ?? Non perderti neanche un minuto della prossima stagione! NBA League Pass! ?? - NBAItalia : ????! ?? Non perderti neanche un minuto della prossima stagione! NBA League Pass! ?? -