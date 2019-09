NAPOLI | emergenza centrali | Ancelotti starebbe pensando a una soluzione alternativa

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 28 settembre 2019) Dopo la squalifica di Koulibalyvalutando unaCon la squalifica per due turni di Koulibaly e gli infortuni di Maksimovic e Tonelli ilsi trova già ad affrontare unanon da poco in difesa. Dei 5difensivi al momento solo due sono disponibili: Manolas e Luperto. Secondo la Gazzetta dello Sport,a soluzioni alternative. Tra le varie ideeanche a quella di utilizzare Elseid Hysaj da centrale di difesa. D’altronde di terzini destri in rosa ce ne sono tre e, di certo, l’albanese è il più difensivo e, di conseguenza, il più adattabile in quella posizione. Quella di Hysaj centrale è solo un’ipotesi, ma in caso di necessità potrebbe anche diventare realtà. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Leggi anche: Fabian Ruiz, il Barça fa sul serio e ADL ...

KEY37547072 : I politici dicono ke non c'è emergenza migranti.I cittadini dicono'Non possiamo neanche +vendere casa xkè non valgo… - simonafollement : RT @fpcgilromalazio: #fridaysforfuture Anche noi di #Fp oggi alla manifestazione di Roma, ora in stato di emergenza climatica: servono azio… - AzzurrissimoTwi : ?? NAPOLI-BRESCIA. Koulibaly squalificato, Maksimovic in forse: è emergenza difesa - -