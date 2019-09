NAPOLI-BRESCIA | le probabili formazioni

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 28 settembre 2019), Ancelotti dovrebbe cambiare ancora gli uomini in campo. Lesi giocherà domenica alle 12.30 e Ancelotti dovrebbe cambiare ancora gli uomini in campo. Queste lesecondo la Gazzetta dello Sport:(4-4-2): Ospina; Malcuit, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Elmas, Fabian; Milik, Lozano. All. Ancelotti(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Balotelli. All. Corini PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Leggi anche:, emergenza centrali: Ancelotti starebbe pensando a una soluzione alternativa Fabian Ruiz, il Barça fa sul serio e ADL pensa al rinnovo Sarri in conferenza: “Due anni fa soffrimmo con la Spal, é una buona squadra” Alvino: “Ecco il reale motivo del ritiro del, c’è sempre chi vuole ...

