Napoli-Brescia – ADL carica la squadra con un tweet

Brescia - la lista dei convocati di Corini per il Napoli : Napoli-Brescia, i convocati di Corini Domani lunch match ore 12.30 al San Paolo tra Napoli e Brescia. Il tecnico del Brescia Eugenio Corini, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Napoli I convocati del Brescia: 1 Joronen 2 Sabelli 3 Mateju 4 Tonali 5 Gastaldello 7 Spalek 8 Zmrhal 9 Donnarumma 14 Chancellor 15 Cistana 18 Ayè 21 Matri 22 Alfonso 23 Morosini 25 Bisoli 26 Martella 27 Dessena 28 Romulo 45 Balotelli PER ...

I convocati per Napoli-Brescia di domani alle 12.30 : Il Napoli ha reso noti i convocati di Ancelotti per la sfida di domani alle 12.30 contro il Brescia. Non saranno della gara Koulibaly squalificato e Tonelli ancora in recupero. Di seguito i convocati della sfida. I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, ...

Moggi : attento Napoli - contro il Brescia non sarà una passeggiata : Su Libero, Luciano Moggi analizza le partite della sesta giornata di campionato e trae già qualche indicazione dalla classifica. In testa l’Inter, a punteggio pieno dopo cinque partite, con due punti in più rispetto alla Juve. A ridosso delle due, per gli altri due posti in Champions, ci sono Napoli e Atalanta. “Classifica che sembra già voler dare indicazioni su come potrebbe essere alla fine del campionato, a seconda che a ...

Probabili formazioni Napoli-Brescia : dubbi in attacco per Ancelotti - conferme per Corini : Probabili formazioni Napoli-Brescia – Si gioca all’ora di pranzo Napoli-Brescia. Le due squadre arrivano entrambe da sconfitte, ma con umori diversi. I partenopei hanno perso malamente in casa contro il Cagliari e hanno voglia di riscatto. Ancelotti attuerà ancora un po’ di turnover visto l’impegno in Champions contro il Genk, mercoledì prossimo. Il Brescia ha ceduto in casa alla Juventus, disputando un’ottima ...

Napoli-Brescia - la previsione tattica e le probabili formazioni : Il Campionato è arrivato alla sesta giornata. Al San Paolo è di scena il Brescia di Corini dopo la sconfitta interna a favore del Cagliari. previsione tattica di Napoli-Brescia. tattica Napoli-Brescia – Allo Stadio San Paolo di Napoli gli azzurri affronteranno il Brescia. “Questione di moduli” è la rubrica dedicata agli appassionati di lavagnette tattiche, moduli e sistemi di gioco. Il Brescia di Corini Eugenio Corini, al secondo anno ...

CorSport : Napoli-Brescia - Insigne riposa. Ballotaggio Milik-Llorente accanto a Mertens : Il CorSport azzarda la formazione che Ancelotti schiererà in campo domani contro il Brescia. Con Koulibaly fuori dai giochi, in difesa dovrebbe esserci la coppia Manolas-Luperto davanti alla porta difesa da Meret. Le condizioni di Maksimovic saranno infatti valutate oggi ma sembra improbabile che possa recuperare in tempo per la partita. Ai lati, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo e Ghoulam, favorito su Mario Rui, al quale Carletto ...

Brescia - Corini : “Contro il Napoli metteremo quello che è mancato con la Juve per avere un risultato positivo. Il loro ko complica i piani…! : Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Napoli Eugenio Corini tecnico del Brescia ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli: “Abbiamo un lavoro alle spalle che ci permette di preparare bene le partite anche quando abbiamo poco tempo. Chi ha giocato ha fatto un lavoro rigenerante, ora abbiamo due giorni per preparare la partita non avendo ...

Napoli-Brescia - attesi addirittura 50.000 spettatori al San Paolo : Napoli-Brescia, attesi addirittura 50.000 spettatori al San Paolo La sconfitta contro il Cagliari sembra non aver ancora assopito la passione del tifo azzurro, pronto a scatenarsi letteralmente nella prossima sfida casalinga. Nel lunch match di domenica contro il Brescia, come riportato dai colleghi de “Il Corriere dello Sport“, il Napoli troverà davanti ai propri occhi un San Paolo gremito. Per la prima volta, in quest’inizio di stagione, ...

Calciomercato Napoli - parla il dg del Brescia : “Tonali piace molto agli azzurri” : Calciomercato Napoli, parla il dg del Brescia: Tonali il protagonista Calciomercato Napoli Tonali| Il direttore generale del Brescia, Andrea Cardinaletti, è intervenuto a Julie Italia per parlare in merito alla partita di domenica tra Napoli e Brescia. Queste le parole di Cardinaletti “Credo che il ragazzo sia un talento assurdo, interessa a tantissime squadre, il Napoli è tra queste. Posso dire che ha tanti ammiratori, in Italia e ...