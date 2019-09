Motocross delle Nazioni | Italia nella top 5 in qualifica

Motocross - GP delle Nazioni 2019 : Seewer e Jonass conquistano le Qualifying Heat in MXGP e Open - stupisce Forato in MX2 : Il Motocross delle Nazioni 2019, il più emozionante evento della stagione, ha preso ufficialmente il via oggi sul leggendario circuito di Assen in Olanda. La giornata odierna è stata teatro delle batterie di qualifiche per le tre classi, la MXGP, la MX2 e la Open, che hanno definito l’ordine di partenza per le manche uniche di domani pomeriggio. La categoria regina del Motocross ha visto trionfare lo svizzero Jeremy Seewer che, in ...

Motocross delle Nazioni 2019 : si chiude la stagione ad Assen. I padroni di casa pronti a fare il colpaccio : Cresce l’attesa per l’evento a squadre che anche quest’anno abbasserà il sipario sulla stagione iridata della MXGP e della MX2, la 73esima edizione del Motocross delle Nazioni 2019 è in procinto di prendere il via questo fine settimana ad Assen, Olanda. Il tracciato è stato preparato al meglio per garantire la massima spettacolarità della manifestazione, rispetto al GP ufficiale del calendario le tribune sono state ingrandite per ...

Motocross delle Nazioni 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Prepariamoci a un grande spettacolo nel prossimo weekend (28-29 settembre). Sul tracciato sabbioso di Assen (Olanda) andrà in scena la 73esima edizione del Motocross delle Nazioni che vedrà al via 34 squadre, per un totale di 102 piloti. Una competizione che ha fatto la storia di questa specialità. Senza dubbio il riferimento sarà la Francia, che si è aggiudicata le ultime cinque vittorie. Priva di Marvin Musquin e di Romain Febvre, la selezione ...

Motocross delle Nazioni 2019 : ufficializzate le 34 squadre al via - Italia senza Tony Cairoli : Si chiude ufficialmente la stagione del Motocross. Tutto è pronto, infatti, per il fine settimana del Motocross delle Nazioni 2019 (28-29 settembre) che, in questa edizione si disputerà sulla pista sabbiosa di Assen in Olanda. Saranno 34 le Nazioni al via per questa competizione che, come tradizione, fa calare il sipario all’annata. Siamo giunti alla 73esima edizione della MXoN, che vedrà per ogni squadra un pilota di classe MXGP, uno di ...

Motocross – I Trofei delle Regioni Junior e Senior a Mantova : A Mantova i Trofei delle Regioni Motocross Junior e Senior A seguito della rinuncia da parte del Moto Club 8biano all’organizzazione dei Trofei delle Regioni Motocross Junior e Senior, il Settore Tecnico Sportivo della Federazione Motociclistica Italiana ha stabilito di affidare l’organizzazione di tali eventi al Moto Club Mantovano Tazio Nuvolari. Resta invariata la data di svolgimento inizialmente prevista. I Trofei delle Regioni ...