Moto – Trial delle Nazioni | Maglia Azzurra quarta nelle qualifiche

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019)delPrestazione convincente per ladelin corso a Ibiza, in Spagna, dove l’Italia ha ottenuto il 4° posto a soli cinque centesimi dal 2°. Matteo Grattarola e Gianluca Tournour si sono cimentati sugli ostacoli artificiali di quella che sarà la tredicesima zona di gara, situata nel porto dell’isola. Tournour non ha commesso alcun errore, completando il percorso in 29’’26; Grattarola, anch’egli a 0, ha realizzato il tempo di riferimento in 25’’99. Il crono dellaè stato il quarto migliore di giornata. La Spagna si è qualificata prima col tempo di 23’’31, quindi domani partirà ultima. Seconda la Norvegia in 25’’94, terza la Gran Bretagna in 25’’95. L’Italia ha sfiorato il secondo posto, dimostrando freddezza e velocità.ore precedenti la qualifica, ...

