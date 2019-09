Morra ha già archiviato il capo politico | ecco chi guiderà il M5s

Donna salvata da eMorragia digestiva : poteva costarle la vita : Colpita da un’emorragia digestiva che poteva costarle la vita: Donna salvata a Prato: è arrivata all’ospedale Santo Stefano in condizioni drammatiche per uno shock emorragico da emorragia digestiva. L’ha salvata l’intervento immediato dei gastroenterologi Francesca Buccero, Giuseppe Cianci, Monica Nuti e degli anestesisti Laura Campiglia, Guglielmo Consales e Vito Silvestri e degli altri operatori sanitari che domenica ...

Napoli Est nella morsa della caMorra - parla l'ex boss del Rione Villa : «Io camorrista già a 13 anni» : Dice di essere «nato camorrista», un destino simile a tanti ragazzini di San Giovanni a Teduccio. Dice che a 13 anni era già un affiliato al clan familiare, impegnato su...

Migranti : Morra - 'da qui al 2050 dovremo fronteggiare arrivo di 60 milioni persone' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Adesso, con calma e serietà, e soprattutto non nelle sedi di un governo nazionale ma in Unione europea, si dovrà affrontare una questione epocale, da qui al 2050 e 2060 , come dicono tanti studiosi, dovremo fronteggiare dai 50 ai 60 milioni di esseri umani che arriver

Nel nome di Giancarlo Siani : ecco l'iniziativa degli studenti contro la caMorra : Giancarlo Siani quest'anno avrebbe compiuto 60 anni. «Noi ce lo immaginiamo cresciuto, un uomo e un giornalista ormai maturo,...

Industria : allarme Cgil - 'in Sicilia eMorragia posti di lavoro - servono nuove politiche sostenibili' (2) : (AdnKronos) - A riportare il saldo occupazionale in positivo ci pensano l’agricoltura (+ 6 mila occupati) e i servizi (+10 mila di cui 3 mila nel comparto commercio, alberghi e ristorazione). "Questi andamenti segnalano una forte terziarizzazione del sistema economico della Sicilia - evidenzia Manni

Industria : allarme Cgil - 'in Sicilia eMorragia posti di lavoro - servono nuove politiche sostenibili' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Prosegue in Sicilia l’emorragia di posti di lavoro: nel manifatturiero e nelle costruzioni, secondo gli ultimi dati Istat, nel 2° trimestre 2019 si sono registrati rispettivamente 4 mila e 9mila posti di lavoro in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. "Un totale

A breve ricomincia la scuola tra eMorragia post-pensionamenti e precariato : Tra pochissimi giorni si riparte. La scuola ricomincia. In alcune regioni già da domani o giovedì, altrove da lunedì 16. Supermercati e cartolerie pullulano di bambini e ragazzi intenti a scegliere il nuovo diario, il nuovo zaino e a fare rifornimento di articoli di cancelleria. Un rito che si ripete quasi sempre uguale, ogni anno, sempre nello stesso periodo; quasi un momento di festa prima di iniziare a lamentarsi della noia mortale che si ...

Saviano - quando la caMorra diventa sceneggiatura : Gian Paolo Serino ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/Saviano-quando-la-camorra-diventa-sceneggiatura/Se la camorra è sceneggiatura

Gli sceneggiatori di GoMorra scriveranno The Kollective ispirato al collettivo Bellingcat legato al caso Moscopoli : Una coppia di successo e da esportazione.Gli sceneggiatori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, autori tra le altre cose di Gomorra e ZeroZeroZero, sono stati scelti per la loro esperienza nel raccontare storie ispirate a fatti realmente accaduti per scrivere la sceneggiatura di The Kollective. Non solo ma i due saranno anche showrunner del progetto, provando così un'esperienza diversa rispetto ai lavori italiani in cui una figura ...

Simon Gautier - l'autopsia : morto per eMorragia in 45 minuti : Uno choc emorragico. Sarebbe stata questa la causa per cui Simon Gautier, il turista francese disperso per più di 9 giorni in Cilento, è morto. Quarantacinque minuti. Un'agonia breve ma drammatica quella che ha vissuta lo studente ventisettenne dopo essere precipitato in un crepaccio lungo la costa di Scario, in località di San Giovanni a Piro (Salerno). E' stata l'autopsia a chiarire le cause del decesso fugando definitivamente ogni dubbio ...

Simon Gautier - i risultati dell’autopsia : morto per eMorragia dopo rottura arteria femorale. In vita al massimo per 45 minuti dopo caduta : morto per uno shock emorragico dopo la rottura dell’arteria femorale. Così, secondo i risultati dell’autopsia, sarebbe deceduto Simon Gautier, il turista francese caduto in un dirupo nel Cilento e ritrovato solo dopo 10 giorni di ricerche. Secondo l’esame, eseguito all’ospedale di Sapri, in provincia di Salerno, dal momento della caduta sarebbe rimasto in vita al massimo 45 minuti. Durante l’autopsia sono state ...

"Simon è morto per eMorragia dopo la chiamata al 118". Ma i soccorsi avrebbero tardato : Riuscì a chiedere aiuto, a dire che stava “morendo di male”. Simone Gautier al telefono con il 118 della Basilicata chiese più volte di essere aiutato, perché era caduto in una scarpata e perché aveva le gambe rotte.dopo quella telefonata probabilmente perse i sensi e immediatamente dopo morì. Ci sono voluti nove giorni per ritrovare il corpo del turista francese 27enne caduto, lo scorso 9 agosto, ...