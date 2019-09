Mondiali atletica leggera | Tortu in finale | è il primo italiano dopo 32 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) L’atleta azzurro Filippoè indei 100 metri aidia Doha. E’ ilin32. Il velocista milanese ha tagliato il traguardo in 10″11 ed è stato ildei ripescati per un solo millesimo. “Oggi sono riuscito a tirare fuori le p… – ha detto a RaiSport – L’obiettivo era quello di qualificarsi. Rispetto alla gara di ieri sentivo una carica diversa. L’affetto di molte persone sicuramente mi ha aiutato. Ho corso per cavoli miei, alla fine mi sono buttato e come ieri per un centesimo e oggi per un millesimo vado a farmi la. Non ho parole”. Laè in programma alle 21,15. Non è invece riuscito a qualificarsi l’altro velocista azzurro, Marc Jacobs. L'articoloin: è il32proviene da Il Fatto Quotidiano.

