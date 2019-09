Mondiali Atletica Doha | Filippo Tortu settimo nella finale dei 100 metri

Mondiali di atletica in Qatar - Tortu 7° nella finale nei 100 dei metri vinta da Coleman in 9.76" : L'Italia ha trattenuto il respiro per 10 secondi, anzi meno, in diretta dai Mondiali di atletica in Qatar. Dopo 32 anni un italiano in finale, Filippo Tortu, che ha chiuso al 7 posto con 10...

Mondiali Atletica 2019 – Coleman d’oro nei 100 metri : primato stagionale per Tortu nella finalissima di Doha : Coleman si aggiudica la vittoria nei 100 metri ai Mondiali di Doha 2019: Filippo Tortu settimo in finale Il momento tanto atteso è arrivato: atleti sui blocchi di partenza per la finalissima dei 100 metri ai Mondiali di Atletica 2019. A Doha, sotto i riflettori della corsa per il titolo iridato, anche l’azzurro Filippo Tortu. Dopo uno sprint da urlo, sono gli Stati Uniti a festeggiare per una fantastica doppietta, con Coleman ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : APPUNTAMENTO ALLE 21.15 : C’E’ TORTU IN FINALE NEI 100!!!! Stecchi fra i grandi dell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08: ENTRANO IN PISTA I FINALISTI DEI 100 METRI UOMINI!!! C’E’ UN AZZURRO, FILIPPO TORTU 21.05: L’ottavo finalista dei 100 è Filippo TORTU, che ha riportato l’Italia in FINALE nei 100 dopo 32 anni. Per lui, ventunenne, campione europeo Under 20 e vice campione del mondo giovanile nei 100, è la prima grande FINALE internazionale. Ha un personale di 9″99 stabilito ...

Mondiali Atletica 2019 – La staffetta italiana 4×400 mista nona a Doha : gli azzurri non si qualificano a Tokyo 2020 per 36 centesimi : La staffetta italiana 4×400 mista non si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020: gli azzurri noni ai Mondiali di Doha 2019 Trentasei centesimi. Tokyo a volte può risultare più vicina di quanto sembri. E allo stesso tempo, restare lontana. In sintesi: la staffetta azzurra 4×400 mista (Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Raphaela Lukudo e Brayan Lopez) manca l’accesso alla finale per i 36 centesimi di cui sopra, ...

Atletica - Mondiali 2019 : l’Italia manca la finale con la 4×400 mista e il pass per le Olimpiadi 2020 : Oggi sono stati messi in palio 8 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sono andate infatti in scena le batterie dei 4×400 misti e le otto finaliste si sono qualificate per i Giochi dove questa specialità farà il proprio esordio. L’Italia sperava di essere protagonista in questa gara valida per i Mondiali 2019 di Atletica leggera ma purtroppo non è riuscita nell’impresa di accedere all’atto conclusivo e di volare ai Giochi, ...

Mondiali di Atletica – Stecchi vola in finale nel salto in alto : splendida prestazione dell’azzurro a Doha : Stecchi super ai Mondiali di Doha 2019: l’azzurro ha staccato il pass per la finalissima nel salto con l’asta Il 2019 di Claudio Stecchi è stato già l’anno della svolta. In inverno, la finale (con podio sfiorato) agli Europei indoor di Glasgow; in estate, la finale mondiale assoluta, centrata qui a Doha al termine di una qualificazione condotta con estrema sicurezza. La Q è maiuscola, perché il fiorentino non esita di ...

VIDEO Filippo Tortu - impresa storica : qualificato alla Finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica. Riviviamo la semifinale : Filippo Tortu si è qualificato alla Finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di atletica leggera, l’azzurro ha riportato l’Italia nell’atto conclusivo della gara regina dopo addirittura 32 anni dall’ultima volta. impresa storica per il velocista brianzolo che, grazie al secondo tempo di ripescaggio (10.11), tornerà in pista a Doha (Qatar) alle ore 21.15 nella gara che assegnerà le medaglie nella distanza simbolo. Di seguito ...

Mondiali Atletica leggera - Tortu in finale : è il primo italiano dopo 32 anni : L’atleta azzurro Filippo Tortu è in finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera a Doha. E’ il primo italiano in finale dopo 32 anni. Il velocista milanese ha tagliato il traguardo in 10″11 ed è stato il primo dei ripescati per un solo millesimo. “Oggi sono riuscito a tirare fuori le p… – ha detto a RaiSport – L’obiettivo era quello di qualificarsi. Rispetto alla gara di ieri sentivo una carica ...

Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu on fire : “ho tirato fuori le palle - ora recupero le energie per la finale!” : Filippo Tortu in finale nei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019: il velocista azzurro sfoga la sua euforia nel post gara e si prepara per l’ultima, decisiva, prova Filippo Tortu è in finale nei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019. Il giovane velocista italiano si è qualificato con un tempo di 10″11 nella terza batteria delle semifinali nella rassegna iridata di Doha, migliorando la prestazione opaca offerta nella ...