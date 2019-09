Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu on fire | “ho tirato fuori le palle | ora recupero

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019)in finale nei 100 metri deidi: il velocista azzurro sfoga la sua euforia nel post gara e si prepara per l’ultima, decisiva, provaè in finale nei 100 metri deidi. Il giovane velocista italiano si è qualificato con un tempo di 10″11 nella terza batteria delle semifinali nella rassegna iridata di Doha, migliorando la prestazione opaca offerta nella giornata di ieri. Ai microfoni di Rai Sportha sfogato la sua euforia nel post gara: “non ho parole per aver raggiunto la finale. Scusate il termine, ma oggi hole… come non avevo fatto ieri, ho pensato solo a fare la mia gara. Avevo ricevuto tanti messaggi di congratulazioni e mi ha fatto piacere. Ora devo recuperare le energie per fare la finale di stasera“. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE ...

