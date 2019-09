Mondiali Atletica 2019 | Filippo Tortu in finale nei 100 metri

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : IMMENSO TORTU : E’ FINALE NEI 100!!!! Stecchi vicino alla finale nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09: Facciamo un po’ di ordine. Questi i finalisti dei 100 uomini (ore 21.15): Coleman (Usa), Simbine (Rsa), Hughes (Gbr), De Grasse (Can), Blake (Jam), Gatlin (Usa), TORTU (Ita), Brown (Can) 18.08: E’ in corso la premiazione della maratona femminile 18.07: E’ stato un minuto magico per l’Atletica italiana! TORTU riporta in finale l’Italia nei 100 dopo 42 ...

Atletica - Mondiali 2019 : niente impresa per Marcell Jacobs - corre 10.20 e addio finale sui 100 metri : Marcell Jacobs non riesce nell’impresa di qualificarsi alla finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. L’azzurro non è purtruppo mai stato in gara nella prima semifinale, l’italo-statunitense è uscito molto male dai blocchi di partenza, la sua azione si è subito inceppata, nella parte lanciata non è riuscito a esprimersi al meglio e ha chiuso in settima posizione col tempo di 10.20. Un riscontro cronometro ...

Atletica - Mondiali 2019 : la IAAF respinge le accuse per il caldo. Confermate le 50 km di marcia nella notte italiana : Grandi polemiche ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, nella notte si è disputata la Maratona femminile con delle temperature roventi: 31 °C e 73% di umidità, una percepita attorno ai 40 °C e ben 28 ritiri sulle 68 partenti (il 41% delle ragazze non ha terminato la prova). Le atlete si sono lamentate della condizioni ma la Federazione Internazionale ha respinto le accuse e ha confermato che questa sera (ore 23.30 locali, le 22.30 italiane) si ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Stecchi all’assalto della finale dell’asta. Jacobs e Tortu per la storia nei 100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55: L’ultima batteria degli 800 va al britannico Giles con il tempo di 1’45″53 davanti allo statunitense Murphy (1’45″62) e al bosniaco Tuka (1’45″62) 16.51: Lavillenie supera 4.45 16.50: Qualificazione dell’asta a 4.45, misura superata da Karalis, Braz, Huang, Kendriks, Wojciechowski, Blech. Stecchi passa anche a questa misura 16.47: Nella ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : cresce l’attesa per le semifinali dei 100 metri con Tortu e Jacobs : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Sopra i 60 metri anche il tedesco Martin Wierig che ottiene un buon 60.63. 15.20 Bene anche lo svedese Petterson che lancia il suo disco fino a 63.65. 15.18 Dacres parte bene e sfiora la fettuccia che segna la misura di qualificazione. Ottiene 65.44 a solo sei centimetri dal passaggio diretto del turno. 15.16 Tra i più attesi il giamaicano Fedrick Dacres con un record stagionale di ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tortu e Jacobs vogliono far sognare l’Italia nei 100 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Il momento clou della giornata e uno dei più attesi della manifestazione sarà la finale dei 100 metri maschili. Prima, però, i velocisti dovranno affrontare le semifinali alle quali parteciperanno anche i nostri Tortu e Jacobs. 14.58 Il programma odierno sarà aperto dalle qualificazioni del lancio del disco maschile alle ore 15.15 14.55 C’è grande attesa in casa Italia anche per la ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tortu e Jacobs vogliono far sognare l’Italia nei 100 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Saranno nove gli azzurri in gara: Giovanni Faloci, Claudio Stecchi, Eleonora Giorgi, Nicole Colombi, Maria Vittoria Becchetti, Teodorico Caporaso, Michele Antonelli, Filippo Tortu, Marcell Jacobs. 14.45 Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata dei Mondiali di Atletica leggera. Si entra nel vivo della rassegna iridata di Doha con una giornata ricca di eventi. La presentazione delle ...

Atletica - Mondiali 2019 : svelata la 4×400 mista dell’Italia. Lukudo guida gli azzurri - serve la finale per volare alle Olimpiadi : Oggi pomeriggio (ore 19.12) l’Italia disputerà la batteria della 4×400 mista ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, si tratta della nuova staffetta che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che abbiamo già visto a inizio stagione durante le World Relay. La nostra Nazionale si presenterà in pista a Doha (Qatar) con l’obiettivo di qualificarsi alla finale, essere tra le migliori otto permetterebbe di staccare il pass per la ...

Mondiali Atletica 2019 – Ambulanza e sedie a rotelle nella maratona femminile - ritirate le azzurre : oro alla keniana Chepngetich : Non è bastato partire alla mezzanotte di Doha per combattere il caldo, tante le atlete ritiratesi per il grande caldo: l’oro va alla keniana Chepngetich Oltre trenta gradi con un’umidità del 73,3%, condizioni estreme per poter affrontare una maratona. Non è bastato fissare la gara a mezzanotte ora locale per combattere il caldo, le atlete partecipanti alla dura gara di Doha hanno alzato bandiera bianca, comprese le due azzurre ...

Mondiali di atletica - lui sta male e l’avversario lo aiuta. Storie di solidarietà sportiva : La borraccia di Coppi e BartaliAlex ZanardiI fratelli BrownleeI gesti di solidarietà degli atletiDohaL’importante non è vincere, ma partecipare diceva il barone de Coubertin. Ancora più importante è aiutare, si potrebbe aggiungere guardando alle Storie di solidarietà che hanno costellato alcuni fra i più importanti appuntamenti sportivi negli anni. L’ultimo caso viene dai Mondiali di atletica di Doha. Nel caldo insopportabile (e inadatto ...

Atletica - Mondiali 2019. Le gare di oggi : l’Italia sogna con Jacobs e Giorgi. In palio sei titoli : dai 100 uomini ai 50 km di marcia : Mondiali AtleticaFari puntati sulla gara più corta e quella più lunga: 100 metri piani e marcia al centro dell’interesse degli appassionati italiani nella seconda giornata dei Mondiali di Atletica a Doha. oggi si assegna il titolo dei 100 metri uomini e l’Italia, come non accadeva da tanto tempo, ha due specialisti della velocità in semifinale, entrambi con le credenziali per potersi giocare qualche chance di vivere il sogno di una finale, e che ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Eleonora Giorgi insegue un sogno nella 50 km. Tortu e Jacobs per la finle dei 100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi sabato 28 settembre va in scena la seconda giornata di gare a Doha (Qatar) e si assegneranno ben sei titoli. Riflettori puntati soprattutto sui 100 metri maschili, oggi conosceremo chi è l’uomo più veloce ...

Mondiali Atletica 2019 Doha/ Programma e orari delle gare : oggi la finale dei 100 m! : Mondiali Atletica 2019 Doha: il Programma e gli orari delle gare previste oggi 28 settembre per l'evento iridato in Qatar.

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 28 settembre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi sabato 28 settembre saranno impegnati ben 14 italiani (una staffetta) ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, tanto azzurro a Doha (Qatar) dove va in scena la seconda giornata della rassegna iridata. Grande attesa per Eleonora Giorgi che può giocarsi una medaglia nella 50 km di marcia, riflettori puntati su Filippo Tortu e Marcell Jacobs che inseguono la finale sui 100 metri, da non perdere Claudio Stecchi nelle qualificazioni ...