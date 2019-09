Mondiali Atletica 2019 – Ambulanza e sedie a rotelle nella maratona femminile | ritirate

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Non è bastato partire alla mezzanotte di Doha per combattere il caldo, tante le atletesi per il grande caldo: l’oro va alla keniana Chepngetich Oltre trenta gradi con un’umidità del 73,3%, condizioni estreme per poter affrontare una. Non è bastato fissare la gara a mezzanotte ora locale per combattere il caldo, le atlete partecipanti alla dura gara di Doha hanno alzato bandiera bianca, comprese le due azzurre Sara Dossena e Giovanna Epis,si insieme al 41% delle partenti. Ambulanze el’hanno fatta da padrone in una competizione vinta dalla keniana Ruth Chepngetich, riuscita a tagliare per prima il traguardo in 2h32’43”, il tempo più lento della storia per una campionessa iridata. Nonostante la notte e i riflettori, il percorso di Doha si è trasformato ben presto in una via crucis per la maggior parte delle ...

