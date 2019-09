Migranti | barca con 50 a bordo si capovolge al largo della Libia

In difficoltà barcaMigranti - 56 a bordo : 11.15 Un barcone con 56 persone a bordo, che sarebbe partito giorni fa dalla Libia, sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. Lo afferma Alarm Phone sottolineando che da ieri sera ha perso i contatti con i migranti a bordo. "Siamo stati contatti da un barca in pericolo ieri pomeriggio -scrive su Twitter il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà- Abbiamo informato Libia, Italia e Malta ma ...

Migranti : Alarm phone - 'barca con 56 persone in difficoltà - libici e Ue ignorano richieste aiuto' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Siamo stati contatti da un barca in pericolo con circa 56 persone a bordo, partita dalla #Libia giorni fa. Abbiamo informato le autorità in #Libia, #Italia e #Malta ma nessuno ha lanciato un soccorso. I naufraghi temono di morire e chiedono aiuto! Abbiamo perso contat

L'accordo di Malta : i Migranti soccorsi da navi statali verranno sbarcati nel Paese dello Stato di bandiera : Il testo integrale della bozza sottoscritta lunedì dai ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e Malta. Con una clausola di salvaguardia: se il numero delle persone da ricollocare dovesse aumentare sostanzialmente il patto può essere immediatamente sospeso.

Messina - sbarcati i 182 Migranti della Ocean Viking : Sono stati fatti sbarcare a Messina i 182 migranti salvati dalla Ocean Viking. Tra i naufraghi, 14 sono bambini. La più piccola è una neonata con una decina di giorni di vita. Sono già cinque gli Stati europei che si sono offerti di accogliere i migranti. Intanto l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna all'attacco: "Se dici che 'i porti sono aperti' ne arrivano di più", ha commentato il leader della Lega. (Lapresse) ...

Migranti : Messina - giocattoli e palloncini per i bimbi sbarcati dalla Ocean Viking : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - giocattoli e palloncini per i bambini appena sbarcati dalla nave Ocean Viking al porto di Messina. Sono 14 in tutto i minori a bordo della imbarcazione di Msf e Sos Meditarrenee, tra cui un bimbo nato appena 10 giorni fa e i suoi fratellini di un anno e mezzo e tre ann

Gruppo di Migranti compra tute e palloni per fingersi squadra di pallavolo e imbarcarsi : I dieci ragazzi siriani hanno pensato di farsi passare da squadra di volley in trasferta per poter imbarcarsi su volo da Atene a Zurigo, in Svizzera. Si sono presentati ai controlli con tute identiche , borsoni coordinati e anche palloni per sembrare credibili ma sono stati scoperti e fermati.Continua a leggere

Migranti - i porti con Salvini erano chiusi? No - sono rimasti aperti : nel 2019 con lui ministro 10 navi ong su 14 sono sbarcate in Italia : Era il 10 giugno 2018. Quel giorno Matteo Salvini aveva dato il via alla “politica dei porti chiusi“, impedendo l’attracco della nave Aquarius con 629 persone a bordo e inaugurando la narrazione che nei mesi successivi avrebbe caratterizzato la sua gestione del ministero dell’Interno: con noi al governo in Italia non arriva più nessuno. I numeri, però, raccontano una realtà ben diversa. Tra il 1° giugno 2018 e il 19 ...

Migranti : Toti - ‘applichiamo a chi sbarca stesse leggi Usa e Australia’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Sul tema dell’immigrazione possiamo applicare le leggi che si applicano ad esempio negli Stati Uniti o in Australia? Facciamo che quello che succede a chi sbarca lì lo facciamo anche in Italia?”. A chiederlo, in un tweet, il governatore ligure Giovanni Toti, leader di Cambiamo.L'articolo Migranti: Toti, ‘applichiamo a chi sbarca stesse leggi Usa e Australia’ sembra essere il ...