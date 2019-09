Meteo Protezione Civile domani 29 Settembre | qualche disturbo al Nord | sole al centro-sud

Meteo Protezione Civile domani 28 Settembre : qualche fenomeno al Nord - sole al centro-sud : Nella giornata di domani avremo nuvolosità sparsa con qualche locale precipitazione al Nord, stabilità e ampio soleggiamento al centro-sud. Le temperature saranno in generale aumento, in...

Meteo Protezione Civile domani 27 Settembre : tempo ampiamente stabile : Nella giornata di domani le condizioni Meteo saranno generalmente stabili sulla penisola grazie alla presenza dell'alta pressione. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni...

Meteo Protezione Civile domani 26 Settembre : locale instabilita' al centro-sud : Nella giornata di domani le condizioni Meteo sull'Italia saranno generalmente stabili. Della locale instabilità atmosferica la riscontreremo solo sul medio versante adriatico e al Sud, ma si...

Meteo Protezione Civile Martedi' 24 Settembre : instabilita' al centro-sud : Nella giornata di domani avremo residue condizioni di instabilità, principalmente sulle regioni adriatiche e al Sud Italia. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo...

Previsioni Meteo - piogge intense e temporali : ecco i Bollettini di Vigilanza della Protezione Civile : Mentre l’allerta Meteo è stata declassata da arancione a gialla su alcune regioni del nord ovest della penisola, la parte più intensa della perturbazione che ha colpito il nord Italia si è spostata qualche centinaio di chilometri più a sud e quindi nelle prossime ore attraverserà la Toscana. piogge intense e temporali interesseranno parte del territorio italiano. Vediamo insieme i Bollettini di Vigilanza Meteorologica della Protezione ...

Meteo Protezione Civile domani - 23 Settembre : insiste il maltempo sull'Italia : Nella giornata di domani la perturbazione atlantica in azione in queste ore su centro-nord e regioni tirreniche insisterà sulla penisola estendendosi maggiormente sul centro-sud, dove si prevedono...

Allerta Meteo della Protezione Civile - sarà una domenica di forte maltempo : criticità gialla in 10 regioni - arancione in Liguria e Toscana : Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni metereologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Protezione Civile Sabato 21 Settembre : tempo generalmente stabile ma con segnali di peggioramento : Nella giornata di domani avremo condizioni di iniziale stabilità, ma nel corso della giornata un peggioramento avanzerà sulle zone occidentali della penisola, con aumento delle nubi e locali...

Meteo Protezione Civile Venerdi' 20 Settembre : residua instabilita' al Sud ma migliora : Nella giornata di domani avremo un miglioramento delle condizioni Meteo con l'allontanamento della perturbazione che oggi ha portato forte maltempo al centro-sud. residua instabilità nelle prime ore...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : il maltempo si sposta al sud - forti mareggiate : Allerta Meteo – Il transito di una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale determinerà, nelle prossime ore, anche un graduale rinforzo della ventilazione sul nostro Paese, in particolare su Puglia e sul versante ionico, specie della Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Meteo - Protezione Civile : allerta temporali in Sicilia : Meteo, Protezione Civile: allerta temporali in Sicilia. temporali attesi per oggi 19 settembre nella parte occidentale e centrale dell'isola

Maltempo : Sicilia - allerta Meteo della protezione civile : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - La protezione civile regionale Siciliana ha emesso un bollettino di allerta meteo valido fino alle 24 di oggi "per rischio idrogeologico di livello "Giallo"".

Allerta Meteo - il maltempo si sposta anche al Centro/Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda in quota sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche settentrionali, che nelle prossime ore interesserà anche i versanti adriatici Centro-meridionali dell’Italia. ll passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti nord-orientali, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...