Maurizio Costanzo | l' attentato a Roma e quel ricordo su Berlusconi | Quella sua

Stragi di mafia - Renzi difende ancora Berlusconi : “Siamo seri - non voleva uccidere Maurizio Costanzo” : “Io sono avversario di Berlusconi, non ho mai avuto i suoi voti al governo, non ho nessun tipo di rapporto politico: posso dire che secondo me non voleva uccidere Maurizio Costanzo, o è lesa maestà?”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e fondatore di Italia Viva, parlando a margine del Wired Next Fest di Firenze dell’inchiesta sulle Stragi mafiose del 1993 che vede indagato dalla procura di Firenze anche l’ex presidente del ...

Domenica In - ospiti stellari per Mara Venier : non solo Maurizio Costanzo - una puntata da record : La nuova puntata di Domenica In di Mara Venier, in onda su Rai 1 il 29 settembre 2019, avrà ospiti di primissima categoria. Si tratta di Maurizio Costanzo, Loretta Goggi, Stefano De Martino (molto amico di Mara), Max Giusti, Eva Grimaldi e Peppino di Capri. Il pubblico di Rai 1 potrà contare su un’

Silvio Berlusconi Indagato Per l’Attentato a Maurizio Costanzo! : Silvio Berlusconi è Indagato per l’attentato non riuscito nei confronti di Maurizio Costanzo. L’ex cavaliere avrebbe avuto un ruolo attivo nelle pianificazioni di diversi attentati in concorso con Cosa Nostra, compreso quello nei confronti del marito di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli! Silvio Berlusconi è Indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993. Dopo questa rivelazione oggi si ...

Berlusconi von Masoch e il Maurizio Costanzo boom : Fosse andata in porto come la disegnano i magistrati di Firenze, la storia d’Italia sarebbe andata avanti come niente fosse, tra una strage impunita e un’inchiesta farlocca ma sarebbe cambiata del tutto la storia della televisione. Non nel senso che ci saremmo persi vari decenni di Maurizio Costanzo

Grande Fratello - l'imprevedibile omaggio di Maurizio Costanzo : Mediaset - una serata senza precedenti : Maurizio Costanzo celebra i vent'anni del Grande Fratello. L'omaggio del giornalista alla trasmissione (quest'anno condotta dal diretto di Chi, Alfonso Signorini) avverrà con uno speciale del Maurizio Costanzo Show dedicato interamente al reality. Sembrano dunque lontani i giorni in cui il marito di

Maurizio Costanzo è dimagrito : “Ecco quanti chili ho perso” : Maurizio Costanzo è dimagrito. Da anni in lotta con la bilancia e con la dieta, il giornalista e conduttore tv che ad agosto scorso ha festeggiato 81 anni è riuscito a buttar giù qualche chilo. Ne sarà felice Maria De Flippi, che da tempo bacchetta il marito sull’importanza di un’alimentazione sana. Indimenticabile, a questo proposito, il siparietto andato in scena da casa Costanzo in collegamento con lo studio di Fabio Fazio di ‘Che tempo che ...

Maurizio Costanzo : “Sono dimagrito” - i chili persi - dieta e cosa fa ogni giorno : Maurizio Costanzo è dimagrito: quanti chili ha perso e cosa fa per restare giovane Non è una novità: da anni Maurizio Costanzo è in lotta con la bilancia e con la dieta. Nell’ultimo anno, però, il giornalista e conduttore tv è finalmente riuscito a perdere qualche chilo. Per la gioia di Maria De Filippi, che […] L'articolo Maurizio Costanzo: “Sono dimagrito”, i chili persi, dieta e cosa fa ogni giorno proviene da Gossip e ...

Liberi fino alla fine - l’appello di Maurizio Costanzo : “Da sei anni legge per l’eutanasia ferma in Parlamento. È un nostro diritto” : Durante la manifestazione per l’eutanasia legale “Liberi fino alla fine” organizzata a piazza San Giovanni Bosco a Roma dall’Associazione Luca Coscioni, è stato trasmesso tra gli altri anche un videmessaggio di Maurizio Costanzo. “Io sono per l’eutanasia da sempre – ha detto salutando la piazza – sono accanto ad Associazione Luca Coscioni e Marco Cappato per un nostro diritto. Mi rivolgo ai capi di partito, da sei ...

Vieni da Me - Catherine Spaak bacchetta la Balivo : "Farebbe mai questa domanda a Maurizio Costanzo?" : Catherine Spaak è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai1. Nella lunga chiacchierata tuttavia, la giornalista ha posto delle domande all'attrice francese, naturalizzata italiana, a suo avviso fuori luogo, tanto che la Spaak ha 'bacchettato' in più occasioni la pre

Paola Barale e la battuta su Gianni Sperti al Maurizio Costanzo Show : «Lavorare senza fare un ca..o» : Canale 5 ha ricordato Mike Bongiorno a 10 anni dalla sua scomparsa con una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show. Sul palco anche Paola Barale, che del conduttore è stata storica valletta. Durante la serata c’è stato spazio anche per la comicità con Pio e Amedeo, che si sono improvvisati conduttori di telequiz. È toccato anche a Simona Ventura rispondere a un divertente quesito che riguardava proprio Paola Barale e il suo ex Gianni ...

Io e Te - Maurizio Costanzo a Pierluigi Diaco : “Ma la facciamo finita?” : Io e Te, Maurizio Costanzo a Diaco: “Ma perché devi fare questo necrologio?” Ultima puntata di Io e Te con Pierluigi Diaco, Valeria Graci e Sandra Milo. Dalla prossima settimana tornerà Vieni da me con Caterina Balivo e in seguito la nuova edizione de La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Per l’ultima puntata, come già aveva anticipato nei mesi scorsi, Pierluigi Diaco ha ospitato il grande conduttore ...