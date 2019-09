Manovra | tra i collegati famiglia e banca pubblica Zingaretti | «Per investimenti verdi 50

Riforma pensioni e Manovra 2020 : Quota 100 - APE e OD tra i temi chiave : Mancano ormai pochi giorni alla presentazione della cosiddetta Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che precede la presentazione della Manovra di fine anno. Il passaggio è importante perché anticipa i temi chiave che verranno affrontati all'interno della finanziaria. Non stupisce quindi che nelle ultime ore si siano moltiplicate le dichiarazioni in merito ai possibili interventi, a partire dalla conferma della Quota ...

Ora l'industria dell'auto Ue trema Strada in salita per la Manovra : L'industria tedesca continua a perdere colpi e la recessione tecnica ormai è dietro l'angolo. A pesare è soprattutto il crollo dell'export del settore auto verso il mercato cines e a breve lo scenario rischia di peggiorare ulteriormente se dovesse partire una Brexit senza accordo a fine ottobre e Trump introducesse dazi del 25% sull'inport automobilistico dall'Europa. Gli istituti economici sono preoccupati ...

Manovra : Toti - ‘Alitalia non già abbastanza cara? Sinistra non perde vizio’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Tasse sui voli aerei, tasse sulle merendine, tasse sulle bibite. Leggendo i giornali stamani sembra che la Sinistra non perda mai il vizio! Ma Alitalia non è già abbastanza cara di suo? Servono davvero altre imposte per chi vola? E la priorità non era evitare l’aumento dell’Iva? Che senso ha allora aumentare il costo dei prodotti!”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione ...

Com'è andato l'incontro tra Conte e sindacati in vista della Manovra : Parte il confronto tra il governo giallorosso e i sindacati in vista della manovra. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato le linee guida della prossima legge di bilancio ai leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo, lanciandogli un appello: "Remiamo insieme per il bene del Paese". "Ho accolto la vostra richiesta di un incontro urgente - ha sottolineato Conte - per discutere insieme a ...

Conte incontra i sindacati e disegna la Manovra : “La priorità è il taglio delle tasse” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, con l'obiettivo di fare il punto sulla prossima legge di Bilancio con i sindacati. Le priorità, per la manovra, secondo il governo sono l'alleggerimento della pressione fiscale (a partire dalle tasse sul lavoro), il verde e il Sud.Continua a leggere

Manovra - Bersani : “Ha ragione Conte - serve intervento espansivo. Lega e destra insultano Gentiloni? Da che pulpito viene la predica” : “Io sono ovviamente per una Manovra espansiva, come dice Conte. Non puoi fare manovre procicliche in un evidente momento di appannamento della ripresa, altrimenti rischi la recessione“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sulle modalità con cui disinnescare l’aumento dell’Iva. E spiega: “Ci vogliono due cose. ...

Manovra - Bersani : “Ha ragione Conte - serve intervento espansivo. Lega e destra insultano Gentiloni? Da che pulipito viene la predica” : “Io sono ovviamente per una Manovra espansiva, come dice Conte. Non puoi fare manovre procicliche in un evidente momento di appannamento della ripresa, altrimenti rischi la recessione“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sulle modalità con cui disinnescare l’aumento dell’Iva. E spiega: “Ci vogliono due cose. ...

Manovra - la strada verde verso la flessibilità : governo lavora a una regola Ue che escluda gli investimenti green dal calcolo del deficit : “Dobbiamo riorientare il sistema industriale verso la green economy, dobbiamo fare investimenti che ci consentano di orientare lo sviluppo verso una maggiore occupazione e vogliamo in modo trasparente fare un patto con l’Ue su questo che è il nostro programma”. Fin qui le parole ufficiali del premier Giuseppe Conte dopo il suo incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Tra le righe, la strada che il nuovo ...

Quota 100 "a tempo" e Reddito di Cittadinanza "da trasformare" : verso la Manovra Pd-5s : Tra annunci, smentite e mezzi passi indietro il dibattito tra i nuovi alleati di governo è sempre più acceso: l'ex ministro...

Manovra - si tratta con la Ue sulla flessibilità : dal deficit almeno 12 miliardi : Il tempo stringe. Il neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ormai è già impegnato a tempo pieno al Tesoro. Ieri ha visto il premier Giuseppe Conte per fare il punto sulle...

Manovra - si tratta con la Ue sulla flessibilità : dal deficit almeno 12 miliardi : Il tempo stringe. Il neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ormai è già impegnato a tempo pieno al Tesoro. Ieri ha visto il premier Giuseppe Conte per fare il punto sulle...

Omicidio Diabolik - L'ultras del video choc è pazzo o Manovrato : Gaudenzi sarà sentito dagli inquirenti. Intanto uno dei presunti estremisti nominati nel video smorta le sue dichiarazioni: "È impazzito, non esiste un gruppo di fascisti di Roma Nord". "Gaudenzi è impazzito. Oppure è manovrato". A parlare è Maurizio Boccacci, 62 anni, un dei "fascisti di Roma Nord", nominati nel video choc di Fabio Gaudenzi, che due giorni fa aveva annunciato su Youtube di conoscere i nomi del mandante ...

Sfiorato incidente in orbita : Manovra di emergenza per evitare collisione tra 2 satelliti : Il traffico spaziale è in continuo aumento. Sono quasi 9.000 i satelliti ad oggi lanciati in orbita terrestre, tra cui circa 5.000 si trovano ancora nello spazio. Questi numeri, destinati a crescere, pongono un nuovo problema alle agenzie spaziali: regolamentare le operazioni satellitari per evitare incidenti. Lo dimostra l’Esa, che ha compiuto due giorni fa una manovra di emergenza per prevenire una possibile collisione tra Aeolus, uno dei suoi ...

Un satellite dell’ESA ha dovuto compiere una Manovra di emergenza per evitare di scontrarsi con un satellite di SpaceX : L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha dovuto compiere una manovra di emergenza per evitare che Aeolus, uno dei suoi satelliti per l’osservazione della Terra, si scontrasse con Starlink 44, uno dei satelliti sperimentali della compagnia spaziale statunitense SpaceX per trasmettere Internet