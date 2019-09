Manovra | nuova Iva e freno su quota 100 Meno tasse per chi usa carte di credito In

Fonte : corriere

(Di sabato 28 settembre 2019) In fase di studio una tassa più leggera per chi usa mezzi di pagamento elettronici. Sono previsti invece rincari per chi salda con il cash

