Manovra con bonus malus Iva Taglio al cuneo | avvio ritardato

Insegnante ha un malore in gita. Salvato da un'alunna con Manovra di rianimazione : Un Insegnante in gita con la scolaresca è stato colto da malore, ma è stato prontamente Salvato da una sua allieva che lo ha rianimato. L’episodio è avvenuto nel Parco di Cimiano a Milano. Secondo quanto comunica l’Areu, l’uomo, 31enne, è stato soccorso dall’allieva che ha eseguito le manovre di rianimazione cardio polmonare guidata dal personale della sala operativa Metropolitana. E’ ...

Manovra - Conte : “In Ue spira un vento nuovo - austerità non più proponibile. Patto stabilità? Modificare le regole perché diventi di crescita” : “In Europa spira un vento nuovo con questa nuova legislatura” e i colloqui avuti sinora “mi fanno ben sperare che le politiche di austerità del passato oggi non sono più riproponibili“. Professa ottimismo Giuseppe Conte, mentre è già partito il conto alla rovescia per la prima legge di bilancio firmata dal governo M5s-Pd. Lunedì il governo presenterà la nota di aggiornamento al Def, la cornice che definirà gli spazi per ...

Conte vuole una Manovra espansiva : "Quota 100 e reddito di cittadinanza resteranno" : Lunedì primo vero impegno del governo Conte: l'aggiornamento del Documento economico finanziario. Al premier e al ministro dell'Economia Gualtieri Bruxelles chiede garanzie di sostenibilità senza sforamenti

Manovra economica - è il momento di sbilanciarsi : Ad ore (teoricamente entro il 27, ma slitterà) il governo dovrà far conoscere la Nota di aggiornamento al DEF (NADEF). C’è attesa da questo primo documento economico del nuovo governo: sono in corso di elaborazione la misura per la sterilizzazione (parziale o totale) delle clausole di salvaguardia (l’aumento dell’Iva), il taglio del cuneo fiscale e qualche aumento degli stanziamenti per l’istruzione e ...

Manovra : Ascom Padova - sì a pagamento con carte credito ma a costo zero (2) : (AdnKronos) - "Dunque, nessun ostracismo, anzi. Direi di più - propone Bertin -: si potrebbe incentivare l'uso dei mezzi elettronici di pagamento istituendo un credito d'imposta per i consumatori che acquistano mediante carte o introducendo detrazioni e deduzioni fiscali sui pagamenti tracciabili. A

Manovra : Ascom Padova - sì a pagamento con carte credito ma a costo zero : Padova, 26 set. (AdnKronos) - "I pagamenti con carte di credito? A noi vanno benissimo, purchè non finiscano per ingrassare le banche". Il presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, entra deciso sulla questione che in questi giorni sembra monopolizzare il dibattito politico e lo

Conte lavora su Manovra ed evasione fiscale - partiti presentano conto : Mentre slitta l'approdo in Consiglio dei ministri della Nota di aggiornamento al Def, il governo lavora sulla lotta all'evasione fiscale mentre i partiti della maggioranza iniziano ad avanzare le loro richieste. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, appena rientrato da New York, ha convocato un vertice, durato circa tre ore, a cui hanno preso parte il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il ministro per i Beni culturali, Dario ...

Manovra/ Il taglio del cuneo fiscale e quel 'finto aiuto' all'economia : Il Governo sta lavorando alla messa a punto della Legge di bilancio, in cui si vuole approvare un taglio del cuneo fiscale

SPILLO/ Migranti e Manovra - i 2 paradossi che tengono sulle spine il Conte 2 : Il Conte 2 deve a Salvini l'attenzione europea su tema Migranti e le finte aperture sulla manovra. Ma se qualcosa va storto?

Matteo Salvini - nuovo affondo contro Sergio Mattarella : "Triste e squallida Manovra di palazzo contro la Lega" : No, Matteo Salvini non ha ancora digerito il fatto che Sergio Mattarella abbia avallato l'inciucio che ci ha condotto ad avere il governo M5s-Pd. E il leader della Lega torna sull'argomento nel corso di una visita al Salone Nautico a Genova. Considerato il contesto, si parte da una battuta sulla tas

Manovra : Conte - ‘poche risorse ma daremo segnali su cuneo’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo alleggerire la pressione fiscale. Non abbiamo molte risorse, però già quest’anno stiamo lavorando per fare un segnale significativo sul cuneo fiscale” dal quale si possono “reperire risorse a favore dei lavoratori”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un dibattito con il leader della Cgil Maurizio Landini alle Giornate del Lavoro, a Lecce. L'articolo Manovra: ...

Manovra : Conte - ‘governo deve tirar fuori piano industriale’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il problema delle crisi aziendali in Italia è un problema molto serio. Hanno un tale impatto che pongono un problema di sistema”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Lecce alla VI edizione delle ‘Giornate del Lavoro’ organizzata dalla Cgil, rispondendo a una domanda di una lavoratrice del Mercatone 1. “Il governo deve assolutamente trovare tutti ...

Manovra - Renzi avvisa subito Conte"Investire sull'ambiente senza nuove tasse" : L'ex premier ribadisce il sostegno all'esecutivo ma rivendica: "Mandato a casa Salvini e portato il Pd al governo, dovevamo fare chiarezza in casa nostra". E spiega perché non servono nuove tasse "verdi"

Conte prudente nella fossa di Atreju : "In Manovra solo timidi assaggi" : ″È chiaro che il vero ostacolo, e quindi il vero risultato, sarà evitare l’incremento dell’Iva. nella manovra potremo solo dare timidi assaggi di quel che vorremo fare nel futuro. Ho preteso, ad esempio, asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi”. Così il premier Giuseppe Conte intervistato da Bruno Vespa ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Sull’Iva Conte ...