Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2019) “sei forte mamma”. Così la bellissima attrice scrive nella didascalia dellache ha subito destatozione tra i suoi fan. Ha infatti condiviso indove è ricoverata la sua mamma che sorride, proprio insieme alla figlia che è lì con lei, a fianco del suo letto. Lei è Matilde Gioli. L’attrice, che è una delle giovani promesse della tv e del cinema italiani e abbiamo visto anche sul red carpet di Venezia 76, non spiega il motivo del ricovero indella madre.Si limita ad incoraggiare la donna attraverso unasemplice, che ha subito toccato il cuore dei suoi follower. In poche ore sono già tantissimi i messaggi di auguri di pronta guarigione rivolti alla sua mamma, oltre a numerosi cuori per Matilde.vicini a lei e alla sua mamma in questo momento. Anche tanti volti noti dello spettacolo hanno subito commentato il post.Da Nicoletta Romanoff a ...

Noovyis : (“Mamma, quanto sei forte”. La foto dell’attrice in ospedale preoccupa tutti) Playhitmusic -… - misparoo : Sono tre giorni che mamma appena mi guarda scoppia a piangere e mi abbraccia fortissimo.. quanto mi mancherà non lo capirà nessuno!?? - frafra61_rossi : RT @Barbara34041885: Mia mamma, 81 anni: 'Ma quanto faccia di merda è Conte???'?????????? -