Mafia : Salvo Andò - 'Falcone era isolato - sia dalla politica che dai giudici' (2) : (AdnKronos) - "Ricordo benissimo che alla fine degli anni Ottanta il ritorno in Italia dagli Stati Uniti di Totuccio Contorno fu accompagnato da un certo clamore, in Commissione antiMafia l'attenzione era proprio su quel ritorno in Italia e non sulle rivelazioni che il collaboratore di giustizia pot