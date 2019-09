Ma quanto inquinano questi gretini

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Alessandro Sallusti Migliaia in piazza, ma anche manifestare rovina l'ambiente Ho visto ieri migliaia di ragazzi sfilare felici e pacifici per le vie di Milano per protestare contro la modernità che a loro dire provoca i cambiamenti climatici. Poi li ho rivisti sfiniti bivaccare attorno ai locali fast food del centro, quelli per intenderci gestiti dalle multinazionali, abbuffarsi con pizze e panini imbottiti di quantità industriali di schifezze prodotte in serie e attrezzati con forchette, bottiglie e bicchieri di plastica che ore dopo giacevano ancora abbandonati nei pressi. Infine li ho visti sfollare imbufaliti perché il contemporaneo sciopero dei mezzi pubblici, più o meno inquinanti, impediva loro di tornare a casa nel modo più comodo e veloce. Mi è venuta voglia di abbracciarli per la loro manifesta ingenuità e contraddizione, siamo stati tutti ragazzi e oggi lo dico ...

RamingodiArnor : @yenisey74 Posto che Cina e India inquinano molto non vorrei che sottolineare sempre quanto inquinano diventasse un… - ConteZero76 : @simoneforzini @CRadicale Ecco, allora fai la tua parte: vai in Arabia saudita a protestare contro quanto inquinano… - Lunadargento5 : A quanto pare anche le scorregge inquinano...Occhio ai gas ragazzi?? #FridayForFuture -