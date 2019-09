M5s | la battaglia contro il contante? Casaleggio finanziata dai colossi del

Perché la battaglia delle deleghe tra Mise e Farnesina divide il M5s : Roma. Con l’aria di quei ragazzi un po’ vanesi, che finiscono ai margini del gruppo nella foto di classe e allora si sbracciano e sgomitano per apparire comunque ben visibili nel ritratto collettivo, ecco che Luigi Di Maio, come sentendosi marginalizzato, ai confini dell’impero capitolino dei Palazz

Governo - battaglia tra M5s sui vice. Duello Castelli-Buffagni al Mef. Fiano e Sibilia per il Viminale : L'obiettivo del premier Giuseppe Conte è chiudere anche la partita delle nomine dei sottosegretari in quarantotto ore. Possibile, ma non semplice. Anche perché non si può...

Governo - totoministri : battaglia sui tecnici nei posti chiave. Sfida tra le donne M5s : Chi si aspettava, a partire dal Pd, un massiccio ricambio dei ministri 5 Stelle nel nuovo Governo giallorosso, rischia di restare deluso. Sempre tenendo conto che le turbolenze sulla costruzione...

La trattativa tra M5s e Pd è una battaglia. Sul nome di Conte : Nicola Zingaretti tiene il punto al termine dell'ennesima una giornata convulsa della crisi di governo agostana. Il segretario dem convoca i giornalisti alle 18 e scandisce che la linea del Pd non cambia e non ci sono alternative al 'niet' sul bis di Giuseppe Conte. La "discontinuità" che Zingaretti pretende dai 5 stelle per dar vita a un esecutivo con il Movimento passa necessariamente da un "cambio di persone". E il numero uno del Pd lo ...

Inizia la battaglia delle piazze tra M5s e Lega : Era appena finita la riunione di questo pomeriggio dei senatori e dei ministri leghisti con Matteo Salvini, e l’ accoglienza che hanno trovato all’ingresso di Palazzo Madama per il discorso di Giuseppe Conte non è stato molto amichevole: alcune decine di militanti del M5s nelle vicinanze si sono riu

È il taglio dei parlamentari il cavallo di battaglia M5s per le elezioni : "Gli italiani stanno affrontando una crisi di governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente in questo anno la Lega ha passato il tempo a controllare i numeri dei sondaggi. Noi invece pensiamo che ci siano numeri più importanti da guardare: quelli relativi alle persone che ora hanno un lavoro stabile, quelli sulle redistribuzioni di migranti, le persone aiutate con quota 100 o dei vecchi dinosauri che non prendono più il vitalizio grazie a ...

Battaglia : M5s nega aiuto a ragazzi Locanda Girasoli : Roma – “Uno schiaffo all’impresa solidale, ad un modello di inclusione sociale e lavorativa: il voto contrario del M5s in Aula Giulio Cesare sulla mozione democratica che chiedeva un aiuto concreto per la Locanda dei Girasoli nel Municipio VII e’ la testimonia di una profonda non cultura. Lo sforzo di tanti genitori e dei ragazzi e delle ragazze con sindrome di Down li’ impiegati, nonche’ dell’impresa ...

Tav - battaglia delle mozioni in Senato. La Lega vota con il Pd. M5s : “Inciucio”. Dal governo due pareri opposti : Il Movimento 5 Stelle: «L’inciucio è servito, aprite gli occhi!». Salvini: così non si può lavorare

Giustizia - terminato il consiglio dei ministri : 9 ore di battaglia Lega-M5s Salvini : «Loro ingannati dai magistrati» : consiglio dei ministri fiume interrotto più volte. Salvini: «Acqua fresca». I 5 Stelle: «Vuole bloccare la nuova prescrizione»