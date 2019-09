Lo sconto del 35% fa andare a gonfie vele le vendite degli Huawei Mate 30

Vodafone Happy Friday del 27 Settembre 2019 regala un buono sconto su Privalia : Il programma fedeltà gratuito Vodafone Happy Friday di questa settimana regala uno sconto del valore di 20 euro valido su una spesa minima di 60 euro presso l'outlet di moda online Privalia. Segnaliamo inoltre che oggi Vodafone ha lanciato anche la nuova iniziativa Happy & Win, dedicata a tutti i clienti iscritti al programma di fedeltà Vodafone Happy, il quale offre l'opportunità di vincere premi ogni ora, giorno e settimana. L'articolo ...

Google compie 21 anni e vi regala uno sconto del 21% valido su tutto - Pixel compresi : Oggi Google compie 21 anni e, per l’occasione, ha deciso di voler festeggiare questo importante avvenimento con tutti regalando un importante sconto su tutti i suoi prodotti presenti sullo Store ufficiale. Ebbene sì: il codice sconto è B-Google21, va inserimento durante la fase di pagamento e vi permetterà di risparmiare ben il 21% su tutto […] L'articolo Google compie 21 anni e vi regala uno sconto del 21% valido su tutto, Pixel ...

Cashback - cos’è (e come funziona) lo sconto del governo per eliminare il contante : Dalle piattaforme di e shopping alla politica: ecco il metodo con cui il governo vuol combattere l'uso del contante e spingere gli italiani a utilizzare monete elettroniche. Il rischio? Che il consumatore non capisca. E che il negoziante non lo trovi abbastanza conveniente. Vi spieghiamo come funziona.Continua a leggere

sconto del 20% sui prodotti sfusi o alla spina : la rivoluzione verde nei supermercati : Tra gli obiettivi del decreto clima c'è anche quello di ridurre la quantità dei rifiuti incentivando il consumo di prodotti...

Come funzionerà lo sconto del 20% sui prodotti alimentari e detergenti senza imballaggio : Chi comprerà prodotti sfusi spenderà meno. Precisamente risparmierà il 20 per cento. Converrà, quindi, comprare prosciutto affettato fresco, vino sfuso, birra alla spina e portarsi, per esempio, il detersivo con il flacone portato da casa. Come riporta il Sole 24 ore, è una delle novità contenute nella bozza di decreto contro i cambiamenti climatici e per l’economia verde.Il decreto ...

No allo sconto della pena - confermati 16 anni di carcere ai killer del vigilante : Nessuno sconto di pena, confermate le condanne a 16 anni e mezzo per i tre imputati per la morte del vigilante Franco della Corte. Cala il sipario sul secondo grado di giudizio, con il verdetto della...

Come funzionerà lo sconto del 20% sui prodotti alimentari senza plastica : sconto del 20% per chi compra prodotti sfusi, non confezionati in lattine di alluminio, flaconi di plastica, barattoli di latta, vasetti di vetro, scatolette di cartone o di legno né in altri imballaggi riciclabili. È una delle novità della bozza di decreto contro i cambiamenti climatici e per l’economia verde

Decreto clima : con rottamazione vetture sconto di 2mila euro per i cittadini delle città metropolitane inquinate : Un bonus fiscale da 2.000 euro per i cittadini che risiedono nelle città metropolitane inquinate nelle zone interessate dalle procedure di infrazione comunitaria e che rottamano autovetture fino alla classe euro 4. Lo prevede la bozza del Decreto “per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell’economia verde”.Il bonus è un credito di imposta che può essere utilizzato entro i successivi ...

Dazi - Coldiretti : lo sconto della Cina sulla soia salva Trump dai farmers : “La decisione della Cina di esentare soia e carne suina Usa dall’aumento dei Dazi salva il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla collera dei farmers americani che sono i maggiori esportatori mondiali del prezioso mangime“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’aggiunta, da parte di Pechino, tra i prodotti Made in Usa che verranno esentati dalle tariffe di alcuni beni agricoli, tra cui i semi di soia e la carne ...

Liverpool - biglietti in vendita da lunedì : agevolazioni agli abbonati - sconto del 25%. : Prezzi biglietti Napoli Liverpool In vista dei prossimi impegni di Champions League, la SSC Napoli è lieta di annunciare un ulteriore vantaggio per gli abbonati. I prezzi che saranno applicati per le tre gare del Group Stage 2019.20 prevederanno infatti due tariffe per ogni settore, una intera e una agevolata, solo per gli abbonati. Gli abbonati della stagione 2019.20 potranno godere di uno sconto del 25% sull’acquisto del singolo tagliando. ...

CorSport : Napoli-Champions - agli abbonati sconto del 25% sui biglietti : In vista dell’impegno di Champions di martedì 17 contro il Liverpool, il Napoli ha deciso di mettere in campo un’iniziativa per promuovere il decollo degli abbonamenti, che al momento viaggiano ancora lenti. Sono meno di 10mila quelli finora sottoscritti, nonostante il restyling del San Paolo per le universiadi. L’idea dunque è di sfruttare il palcoscenico europeo. L’offerta a cui pensa il Napoli, dettagliata dal Corriere dello Sport, è ...

Fontanella per cani e gatti con uno sconto del 51% : ecco come averla : Il ritorno dalle vacanze non solo è difficile per noi, ma anche per i nostri amici a quattro zampe. Se volete concedergli...

Offerte “Riparti alla grande” : spillatore birra della Philips con uno sconto del 46% : La birra fresca è la bevanda perfetta da bere in compagnia degli amici. Per averla fresca come al pub, potete approfittare...