LIVE Sudafrica-Namibia 45-3 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | ancora in attacco gli

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56′ Trasforma Elton Jantjies, 45-3. 56′ Mapimpi scatenato! Sono tre mete per lui. 10 mete in 10 presenze con la magliana. 55′META!che dilaga. 52′ Inizia anche la girandola di cambi per le due compagini. 49′ Elton Jantjies trasforma! 38-3. 48′ Spettacolare la fuga solitaria di Warrick Gelant che beffa la difesana. 48′ META! 46′ Opportunità sprecata dalla: Cn Loubser ci prova al piede da piazzato, ma il calcio va fuori dai pali. 44′che ovviamente riparte da dove aveva cominciato, spingendo in avanti. 41′ Kick-off e si ricomincia! Si chiude qui il primo tempo: ovviamente un monologono. Springboks che nella ripresa possono dilagare. 40′ Non sbaglia Elton Jantjies: è 31-3. 39′ Allo scadere ...

zazoomblog : LIVE Sudafrica-Namibia 7-0 Mondiali rugby 2019 in DIRETTA: partono forte gli Springboks - #Sudafrica-Namibia… - zazoomnews : LIVE Sudafrica-Namibia Mondiali rugby 2019 in DIRETTA: gli azzurri osservano gli Sprinboks - #Sudafrica-Namibia… - zazoomblog : LIVE Sudafrica-Namibia Mondiali rugby 2019 in DIRETTA: gli azzurri osservano gli Sprinboks - #Sudafrica-Namibia… -