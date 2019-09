LIVE Juventus-Spal | Serie A in DIRETTA | Sarri insegue il primo posto in classifica

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e l’orario tv di– Il programma e il palinsesto della sesta giornata diA Salve a tutti e benvenuti allatestuale della sesta giornata diA 2019/20 tra. La prima partita weekend andrà in scena all’Allianz Stadium, che attende la prima vera performance dillo della squadra di Maurizio, che per qualche ora potrebbe scavalcare l’Inter, attesa a Genova dal match con la Sampdoria. In attesa di tornare in Champions League per giocare contro il Bayer Leverkusen, dopo il 2-2 con l’Atletico Madrid, lascende in campo per inanellare la terza vittoria di fila dopo quelle contro l’Hellas Verona e il Brescia, ancora contro una squadra che lotta per non retrocede. Madama è a quota 13 punti, dopo le vittorie su Parma e Napoli, è ...

JuventusTV : Tra pochi minuti ? la conferenza stampa di Mister #Sarri pre #JuveSPAL ?? ?? Abbonati con il 20% di sconto usando il… - juventusfc : 1' | ? | #FINOALLAFINE, bianconeri! Viviamo insieme #JuveVerona! Si parte! Live Match ?? - juventusfc : ???? I Bianconeri tornano al Rigamonti dopo 9 anni. ?? Brescia vs Juventus ?? martedì 24 Settembre h 21.00 ?? Live e… -