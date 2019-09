LIVE Juventus-SPAL 2-0 | Serie A in DIRETTA | raddoppio di Madama! Terzo gol di fila allo

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82′ Ammonito Petagna per un colpo al volto di De Ligt. 81′ Ora lacontrolla senza problemi la sfida. 79′ Grande azione di Dybala sulla sinistra che crossa per CR7 che buca Berisha e trova il. 78′ RONALDO!!!! SONO TRE DISTADIUM! 2-0! 77′ Ultima sostituzione anche per la Vecchia Signora: fuori anche Rabiot, dentro Bentancur. 76′ Ultimo cambio estense: fuori Moncini, dentro Paloschi. 74′ Che parata di Berisha! Botta di Ronaldo ed ennesima risposta dell’albanese. 73′ Fuori Sala, dentro Jankovic: secondo cambio della. 72′ Grande movimento di Dybala su lancio di Pjanic: l’argentino non riesce ad agganciare. 70′ Buon filtrante di Bernardeschi per Ronaldo: passaggio un po’ lungo per il portoghese. 68′ Ancora ...

juventusfc : 1' | ??| #FINOALLAFINE! Inizia #JuveSPAL! FORZA BIANCONERI! Live Match ?? - goal : Juventus is no more in FIFA! ? Long live Piemonte Calcio! ?? - JuventusTV : Vi aspettiamo in diretta con il pre partita di #JuveSPAL dalle ? 14.15 con @ClaudioZuliani, @paolorossi1965 ed… -