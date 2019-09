LIVE Giappone-Irlanda | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | i padroni di casa sognano il

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione partita – Programma, orario e TV di– Risultati e classifiche fase a gironi Buongiorno e benvenuti allatestuale di, seconda giornata del Gruppo A deidi. Allo Shizuoka Stadium Ecopa ci attende un incontro importantissimo che ci darà la prima risposta definitiva in questa manifestazione iridata. Per i “Verdi” si tratta infatti di un match point per i quarti di finale: la netta vittoria sulla Scozia rende gli irlandesi favoritissimi per chiudere al primo posto il girone, ma i nipponici arriveranno sospinti dal pubblico. La partita con la Russia, seppur vinta con il punteggio di 30-10, ha lasciato qualche perplessità sulla qualità reale del, ma la squadra asiatica ha tutte le carte in regola per dare del filo da torcere agli ...

