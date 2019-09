LIVE Giappone-Irlanda 3-5 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | avvio di partita molto intenso!

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17′ Yu Tamura non sbaglia! I nipponici accorciano e si portano sul 3-5. 16′ Penalty per ilche decide di andare per i pali. 15′ Conversione fallita, il punteggio resta di 0-5. 13′ META! Gli europei sbloccano l’incontro con Garry Ringrose, 0-5. 11′ I Verdi si portano in zona pericolosa, nipponici costretti a difendersi. 8′ L’comincia a spingere sull’acceleratore a caccia del vantaggio. 4′ Primi minuti con ilin possesso di palla ma per ora nessun pericolo portato nella linea dei 22 avversaria. 1′ PARTITI! Iniziata la sfida tra. 9:13 Manca pochissimo, tutto pronto per cominciare! 9:10 Nel primo match di giornata, questa mattina presto, successo dell’Argentina su Tonga per 28-12. 9:05 Lacon la Russia, ...

