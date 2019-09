LIVE Giappone-Irlanda 19-12 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | i nipponici vedono il

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78′ Ilprova a tenere il possesso nei 22 metri irlandesi per far passare il tempo. 77′ Rubata clamorosa di Fukuoka! Ilse poi corre per decine di metri prima di essere placcato. 75′ Forcing dei Verdi con gli asiatici che stringono i denti in questo finale al cardiopalma. 72′ Bravissimo Tamura che va a bersaglio! 19-12 per ilche vede il traguardo vicino. 70′ Isi si prendono una punizione e calceranno ancora per i pali da una lunga distanza. 67′ Difesa eccezionale delche rispedisce l’ovale a centrocampo. 65′ Assalto irlandese! I Verdi sono a ridosso dei 5 metri avversari. 62′ E arriva anche la vitale trasformazione di Tamura! 16-12 per gli asiatici e delirio sugli spalti! 60′ METAAAAAAA!!! Ila ribaltano con Kenki ...

