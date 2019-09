LIVE Giappone-Irlanda 0-0 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | cominciata la partita!

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1′ PARTITI! Iniziata la sfida tra. 9:13 Manca pochissimo, tutto pronto per cominciare! 9:10 Nel primo match di giornata, questa mattina presto, successo dell’Argentina su Tonga per 28-12. 9:05 La partita con la Russia, seppur vinta con il punteggio di 30-10, ha lasciato qualche perplessità sulla qualità reale del, ma la squadra asiatica ha tutte le carte in regola per dare del filo da torcere agli europei, in vista poi del possibile spareggio playoff contro la Scozia. 9:00 Per gli irlandesi si tratta infatti di un match point: la netta vittoria sulla Scozia rende gli europei favoritissimi per chiudere al primo posto il girone, anche se i nipponici faranno di tutto per sovvertire il pronostico davanti al proprio pubblico. 8:55 Partita importante per le sorsi del Gruppo A allo Shizuoka Stadium ...

