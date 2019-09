LIVE F1 | GP Russia 2019 in DIRETTA | qualifiche in tempo reale | la Ferrari cerca il guizzo

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle– Cronaca prove libere 3 Buongiorno e benvenuti alladelledel GP di, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Sochi. Si preannuncia una serratissima battaglia per la conquista della pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e tutti i piloti sono pronti per dare un grande spettacolo su questo tracciato caratterizzato da un lunghissimo rettilineo e da un tratto misto di difficile interpretazione, una conformazione particolare che metterà sicuramente a dura prova tutte le monoposto e che potrebbe regalare delle sorprese. La, reduce da tre vittorie consecutive, vuole continuare a sognare e le prove libere hanno fatto capire che Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno tutte le carte in regola per puntare a un ...

rossi20_rossi : RT @SkySportF1: ?? A metà turno è c'è #Leclerc al comando (? -30’ #FP3) ? Hamilton 4° a 4 decimi Il LIVE ? - monica_vecchi : Formula 1, qualifiche e pole in diretta del GP Russia 2019: F1 live da Sochi. Libere 3 a Leclerc, Vettel 2° | Sky S… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #FP3 #PL3 #RussianGP Clicca qui per rivevere la nostra cronaca minuto per minuto:… -