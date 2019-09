Live | Barbara d’Urso svela cosa succede durante le sue interviste

Live - non è la D'Urso - l'avvocato di Fabrizio Corona contro Barbara D'Urso : "Immagini non autorizzate" : "Fabrizio Corona comunica di non aver in alcun modo autorizzato, tanto meno in esclusiva, la diffusione delle immagini che lo ritraggono all'interno del carcere di San Vittore. E che sono state mandate in onda nel corso della trasmissione condotta da Barbara D'Urso Live - non è la D'Urso". Ivano Chi

Giuseppe Candela polemica con Barbara D'Urso/'Con il mio lavoro ha fatto ore di Live' : Il giornalista Giuseppe Candela polemizza con Barbara D'Urso dopo la querelle Giovanni Ciacci e Carlo Freccero nata dopo una sua intervista al direttore di Rai2

Live Non è la d’Urso - Barbara bacchetta lo speaker. Lui : “Ha ragione” : Barbara d’Urso a Live: la confessione dello speaker Andrea Piovan Andrea Piovan ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Lui chi è? Per chi non lo sapesse è lo speaker di Live Non è la d’Urso. Difatti la voce che i telespettatori sentono in sottofondo nei vari clip lanciati da Barbara d’Urso in diretta per anticipare un argomento è la sua. E il giornalista di Sorrisi ha ...

Francesca Fialdini batte Barbara d’Urso e Domenica Live : la reazione della conduttrice : Francesca Fialdini con Da Noi a Ruota Libera batte Barbara d’Urso e la sua Domenica Live: grande gioia per la conduttrice Ottimo debutto per Francesca Fialdini con la prima di Da Noi… A Ruota Libera. Il nuovo show della Domenica pomeriggio di Raiuno, in onda subito dopo la Domenica In di Mara Venier, ha battuto […] L'articolo Francesca Fialdini batte Barbara d’Urso e Domenica Live: la reazione della conduttrice proviene ...

Barbara d'Urso : "Live al 15% - ma è come fare il 20%. Prati-gate? Storia conclusa - se ne occupi magistratura" : "Sono molto soddisfatta anche perché la domenica sera storicamente è la serata più difficile. fare il 15% la domenica, è come fare il 20% in un'altra serata". Barbara d'Urso commenta così con l'AdnKronos gli ascolti fatti registrare dalla puntata di ieri di Live - Non è la d'Urso. A proposito della lezione di giornalismo ostentata da Massimo Giletti a Non è l'Arena e da quelli che sono parsi indiretti riferimenti proprio alla d'Urso, la ...

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso e la frecciata a Massimo Giletti : "Fa benissimo il suo lavoro - ma..." : "Sono molto soddisfatta anche perché la domenica sera storicamente è la serata più difficile. Fare il 15% la domenica, è come fare il 20% in un’altra serata“, ha dichiarato Barbara D'Urso all’Adnkronos il giorno successivo il primo appuntamento con Live-Non è la D'Urso, ospite in studio Matteo Salvi

Live non è la d'Urso - Giancarlo Scheri commenta gli ascolti di Barbara D'Urso : "Brava brava" : ascolti in crescita per il secondo appuntamento con Live non è la D'Urso che, nonostante la forte concorrenza, registra 2.394.000 telespettatori e una share che sfiora il 15%. Nel corso delle oltre tre ore di diretta, il programma condotto da Barbara d’Urso ha toccato picchi di 4.000.000 di spettato

“Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. Ospiti e temi dei due programmi di Barbara D’Urso. : La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l’1:30 con Live – Non è la D’Urso. Vediamo temi […] L'articolo “Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. ...

Live Non è la d’Urso - Barbara confessa : “Siamo in difficoltà” : Barbara d’Urso, inconveniente con il video wall a Live: “Abbiamo avuto dei problemi” Puntata finora aspramente criticata, quella attualmente in onda a Live Non è la d’Urso, per via di Matteo Salvini, delle sue reiterate dichiarazioni e per un confronto con cinque sferati che ha oltrepassato il limite di uno spot pubblicitario pro-Salvini. Dopo la toccante intervista a Loredana Bertè è arrivato il momento di parlare di ...

Barbara d’Urso : Camila Raznovich rompe il silenzio sulla sfida con Live : Camila Raznovich sfida Live Non è la d’Urso con Il borgo dei borghi: “Previste 5 serate” Camila Raznovich sfida Barbara d’Urso con uno show nuovo di zecca: Il borgo dei borghi! Il programma, formato da cinque puntate, sarà trasmesso questa sera su Rai 3 andando a sfidare la bella conduttrice partenopea con il suo, ormai storico, Live Non è la d’Urso. In ciascuna delle prime quattro puntate, saranno presentati i ...

Barbara D'Urso/ Flop per Live con Mickey Rourke e la vicenda Caltagirone - Prati : Barbara D'Urso è tornata con 'Live - Non è la D'Urso', ma è Flop di ascolti. La vicenda Mark Caltagirone - Pamela Prati ha stancato il pubblico di Canale 5?

Domenica Live e Live Non è la D’Urso : Gli ospiti Della Domenica di Barbara d’Urso! : Barbara d’Urso Domenica sarà impegnata con la prima puntata di Domenica Live e la seconda di Live non è la D’Urso. Una giornata ricca di ospiti e grandi sorprese. Ecco le anticipazioni sulla Domenica di Barbara D’Urso! Inizia la Domenica da urlo di Barbara d’Urso, impegnata già nel pomeriggio con Domenica Live che torna dopo un periodo di vacanza con uno studio tutto nuovo. Una prima puntata quella che Barbara d’Urso ha ...

Barbara d'Urso riapre il salotto di “Domenica Live” : e quest'anno si canta e si balla : Il 22 settembre, alle 17:20 su Canale 5, riparte “Domenica Live”, il contenitore della domenica pomeriggio condotto da Barbara d’Urso. Tra le novità di questa edizione ci sarà “Domenica Alive”, un torneo in cui alcuni vip reinterpreteranno in maniera originale videoclip musicali o musical. A giudicarli sarà il pubblico da casa. Tra gli ospiti della prima puntata Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, avuta ...