LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA Eleonora Giorgi | caccia all’oro nella rovente 50

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : UN FANTASTICO TORTU E’ SETTIMO NEI 100!!!! Coleman nuovo re della velocità! Stecchi fra i grandi dell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25: Ci fermiamo per un’ora, poi si torna a tifare Italia per la doppia 50 km di marcia e in particolare per Eleonora Giorgi che va a caccia della medaglia. A dopo, buona serata 21.24: L’Italia dell’Atletica rialza la testa con un grande TORTU. Questo è un risultato straordinario, unico bianco nella finale dei 100, secondo tra gli Europei 21.23: TORTU ha illuso con una ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : APPUNTAMENTO ALLE 21.15 : C’E’ TORTU IN FINALE NEI 100!!!! Stecchi fra i grandi dell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08: ENTRANO IN PISTA I FINALISTI DEI 100 METRI UOMINI!!! C’E’ UN AZZURRO, FILIPPO TORTU 21.05: L’ottavo finalista dei 100 è Filippo TORTU, che ha riportato l’Italia in FINALE nei 100 dopo 32 anni. Per lui, ventunenne, campione europeo Under 20 e vice campione del mondo giovanile nei 100, è la prima grande FINALE internazionale. Ha un personale di 9″99 stabilito ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : IMMENSO TORTU : E’ FINALE NEI 100!!!! Stecchi vicino alla finale nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09: Facciamo un po’ di ordine. Questi i finalisti dei 100 uomini (ore 21.15): Coleman (Usa), Simbine (Rsa), Hughes (Gbr), De Grasse (Can), Blake (Jam), Gatlin (Usa), TORTU (Ita), Brown (Can) 18.08: E’ in corso la premiazione della maratona femminile 18.07: E’ stato un minuto magico per l’Atletica italiana! TORTU riporta in finale l’Italia nei 100 dopo 42 ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Stecchi all’assalto della finale dell’asta. Jacobs e Tortu per la storia nei 100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55: L’ultima batteria degli 800 va al britannico Giles con il tempo di 1’45″53 davanti allo statunitense Murphy (1’45″62) e al bosniaco Tuka (1’45″62) 16.51: Lavillenie supera 4.45 16.50: Qualificazione dell’asta a 4.45, misura superata da Karalis, Braz, Huang, Kendriks, Wojciechowski, Blech. Stecchi passa anche a questa misura 16.47: Nella ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : cresce l’attesa per le semifinali dei 100 metri con Tortu e Jacobs : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Sopra i 60 metri anche il tedesco Martin Wierig che ottiene un buon 60.63. 15.20 Bene anche lo svedese Petterson che lancia il suo disco fino a 63.65. 15.18 Dacres parte bene e sfiora la fettuccia che segna la misura di qualificazione. Ottiene 65.44 a solo sei centimetri dal passaggio diretto del turno. 15.16 Tra i più attesi il giamaicano Fedrick Dacres con un record stagionale di ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tortu e Jacobs vogliono far sognare l’Italia nei 100 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Il momento clou della giornata e uno dei più attesi della manifestazione sarà la finale dei 100 metri maschili. Prima, però, i velocisti dovranno affrontare le semifinali alle quali parteciperanno anche i nostri Tortu e Jacobs. 14.58 Il programma odierno sarà aperto dalle qualificazioni del lancio del disco maschile alle ore 15.15 14.55 C’è grande attesa in casa Italia anche per la ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tortu e Jacobs vogliono far sognare l’Italia nei 100 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Saranno nove gli azzurri in gara: Giovanni Faloci, Claudio Stecchi, Eleonora Giorgi, Nicole Colombi, Maria Vittoria Becchetti, Teodorico Caporaso, Michele Antonelli, Filippo Tortu, Marcell Jacobs. 14.45 Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata dei Mondiali di Atletica leggera. Si entra nel vivo della rassegna iridata di Doha con una giornata ricca di eventi. La presentazione delle ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Eleonora Giorgi insegue un sogno nella 50 km. Tortu e Jacobs per la finle dei 100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi sabato 28 settembre va in scena la seconda giornata di gare a Doha (Qatar) e si assegneranno ben sei titoli. Riflettori puntati soprattutto sui 100 metri maschili, oggi conosceremo chi è l’uomo più veloce ...

DIRETTA Atletica - LIVE Mondiali 2019 : orari sabato 28 settembre - programma - tv e streaming : Oggi (28 settembre) andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali di Atletica leggera in corso di svolgimento a Doha. Saranno ben sei le gare che assegneranno medaglie. Fari puntati sulla finale del 100 metri maschili, con la speranza che ci possano essere gli italiani. Proprio guardando in casa degli azzurri, saranno nove gli atleti impegnati nelle gare di oggi: Giovanni Faloci, Claudio Stecchi, Eleonora Giorgi, Nicole Colombi, Maria Vittoria ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Chepngetich domina la maratona! Chelimo argento - Johannes bronzo. Ritirate le azzurre Dossena ed Epis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 1.43: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seconda giornata di gare da Doha 1.41: Oro Kenya, argento Bahrein, bronzo Namibia: questo il podio della Maratrona Mondioale di Doha. Ritirate le due azzurre Epis e Dossena 1.40: Sesto posto per la statunitense Groner, settima la giapponese Tanimoto 1.36: Quarto posto per la keniana Kiplagat ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Un quartetto con tanta Africa in testa. Ritirate le azzurre Dossena ed Epis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 1.10: E’ partita decisa Chepngetich ma Chelimo non ha ancora alzato bandiera bianca. E’ staccata di una ventina di metri 1.08: Al rifornimento prova nuovamente l’azione Chepngetich e stacca le compagne di avventura, la segue Chelimo, più indietro Kilaghat 1.03: L’Italia resta senza atlete in gara. Si ritira anche Giovanna ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Africa e Bahrein padroni. Dossena prova a non perdere troppo terreno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 23.30: Si ferma una delle favorite: la etiope Dereje 23.28: Adesso si fa sul serio. Sono in quattro a prendere il largo. Jepkesho (Bah), Aga (Eth), Chepgnetich (Ken) sono le più attive davanti 23.25: Dossena 20ma al km 7 a 7″ dalla testa 23.23: Jepkesho a fare l’andatura in un gruppo di una quindicina di atlete con tanta Africa, il Bahrein e ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : alle 22.59 la Maratona femminile - l’Italia spera in Sara Dossena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 22.58: Le atlete sono pronte per la partenza 22.56: Un ruolo da protagonista lo può recitare Israele con la ex kenyana Lorah Sal’peter, la bielorussa campionessa continentale Mazuronak e la britannica Purdue 22.54: Le kenyane “vere” non sono da meno: Ruth Chepngetich, Visline Jepkesho e la quarantenne Edna Kiplagat, che ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : flop Italia - si salvano solo Tortu e Jacobs. Alle 22.59 la maratona donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 20.10: Si chiude qui la prima giornata di gare in pista al Mondiale di Doha,. Jacobs si prende la copertina per la spedizione azzurra, buona prova di Tortu che raggiunge assieme a Tortu la semifinale. Il resto, purtroppo, è tutto da dimenticare. Grazie per averci seguito, appuntamento Alle 22.59 per la maratona femminile 20.07: I quattro ripescati dei ...