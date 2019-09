LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA 50 km di marcia | Giorgi sempre più terza dopo la

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.18: Il canadese Dunfee è quarto ed è all’inseguimento di Vieira nella lotta per il bronzo 2.17: Eleonoracontinua are allo delle prime: 4’39” dalla testa al km 42 2.16: nel maschile al km 46 Suzuki mantiene nonostante la camminata un vantagtgio di 1’47” su Niu 2.14: Al km 45 Suzuki aveva 2’06” di vantaggio su Niu che ha 1’02” di vantaggio su Vieira 2.12: Ancora uno stop per Suzuki che cammina e perde terreno inevitabilmente nei confronti del cinese Niu che ora proverà la rimonta. Mancano meno di 5 km 2.12: Ritiro per Becchetti 2.07: Al km 40 nella gara femminile Liang prima, Li a 1’39”,a 4’33”, viaggia allo delle prime, Sobchuk è quarta a 1’39” 2.05: Suzuki in testa al km 43, a 2’19” Niu, a ...

