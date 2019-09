LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA 50 km di marcia | Giorgi in lotta per il bronzo

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.51:e Henriques assieme: èper il0.50: Liang ora ha il traino del messicano Nava e potrebbe trarne vantaggio 0.46: In campo femminile Liang in testa, a 14″ Li,ha raggiunto e superato Henriques ed è terza con 3″ di vantaggio sulla portoghese ed è a 37″ dalla testa 0.45: Al km 27 Suzuki in testa, 3’32” Villanueva Flores, a 3’52” Luo e Haukenes, a 3’55” Wang 0.43: Al km 25 Suzuki in testa, Vilanueva a 3’16”, Wang e Haukenes a 3’26”, Niu a 3’38”, Caporaso 12mo a 4’21” 0.42: Al km 24a 7″ da Henriques e a 32″ dalla battistrada Liang 0.40: Nella gara maschile sempre Suzuki più veloce di tutti, Vilanueva secondo, Wang terzo 0.36: Liang ora di nuovo in testa da sola, Li non tiene il ritmo, ...

