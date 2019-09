L’Inter batte 3-1 la Sampdoria | gioca la ripresa in dieci uomini

Serie A - la Juventus batte la Spal… E Sarri snobba L’Inter : Serie A – Vince in casa per 2 a 0 la Juventus nel pomeriggio, in attesa del risultato del match che avrà inizio a minuti tra Sampdoria e Inter. Intanto, il tecnico bianconero, nel commentare la vittoria, ha commentato così l’inizio stagione dei nerazzurri: Juventus, Sarri snobba l’Inter: in Serie A è già sfida a 2 “Inter? Non saprei. In questa stagione non l’ho ancora vista, stiamo giocando spesso noi e quindi mi ...

LIVE Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in DIRETTA : Madama batte gli estensi e conquista la vetta in attesa delL’Inter! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights E GOL JUVENTUS-.SPAL 2-0 LA CRONACA DI Juventus-SPAL 17.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.01 LE Pagelle DELLA JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, de Ligt 7, Matuidi 6; Khedira 7 (dal 61′ Can 5,5), Pjanic 7,5, Rabiot 5,5 (dal 77′ Bentancur 6); Ramsey 6 (dal 65′ Bernardeschi 6); Dybala 6,5, Ronaldo 7. ...

L’Inter batte anche la Lazio e continua la sua corsa a punteggio pieno : Quinto successo consecutivo. I nerazzurri soffrono per un’ora, ma risolve D’Ambrosio: Conte alla miglior partenza della carriera

L’Inter batte la Lazio e vola sola in vetta : L’Inter batte la Lazio con una prestazione super di Handanovic e allunga sulle inseguitrici. La formazione di Conte si dimostra ancora leader del campionato. La classifica attuale ci propone la milanese da sola al comando con 15 punti che stacca di due lunghezze la Juve di Sarri e di ben 5 il Napoli di Ancelotti che questa sera è stata battuta in casa dal Cagliari di Maran L'articolo L’Inter batte la Lazio e vola sola in ...

Immobile-Marusic - la Lazio batte il Parma e si rilancia in zona Europa : successo scaccia crisi in vista delL’Inter : Grazie ai gol di Immobile e Marusic la Lazio supera il Parma e torna al successo dopo 3 partite: i biancocelesti si rilanciano in zona Europa in attesa del big match contro l’Inter capolista Nonostante siamo solo ad inizio stagione, l’atmosfera in casa Lazio non è delle migliori. Il pareggio nel derby e la successiva sconfitta contro la Lazio in campionato, alla quale ha fatto seguito un ko abbastanza simile (entrambi in rimonta) in Europa ...

Calcio - Serie A : L’Inter batte il Milan 2-0 con Brozovic-Lukaku e risponde alla Juventus. Bianconeri a fatica contro il Verona : Oggi si sono giocate tre partite valide per la quarta giornata della Serie A 2019-2020, riflettori puntati in particolar modo sul Derby della Madonnina che ha regalato grande spettacolo in prima serata. L’Inter ha sconfitto il Milan per 2-0, prova perfetta dei nerazzurri che si sono imposti con pieno merito e hanno così riscattato il deludente pareggio con lo Slavia Praga in Champions League: quarta vittoria consecutiva in campionato per ...

L’Inter batte il Cagliari : Cagliari, 1 set. (AdnKronos) – L’Inter di Antonio Conte vince anche con il Cagliari 2-1 e sale a sei punti in classifica, restando agganciata alla Juventus e il Torino e candidandosi a vera anti-Juve per il proseguio del campionato. Il successo esterno dei nerazzurri in trasferta a Cagliari è stato però più complicato del previsto. L’Inter si è imposta 2-1 grazie alla rete di Lautaro Martinez al 27′ del primo tempo ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Ho fatto una pessima partenza - poi ho cercato L’Interno. Sono andato a sbattere” : Max Verstappen ha terminato il proprio GP del Belgio dopo poche centinaia di metri, la gara di Spa non ha sorriso al fuoriclasse olandese che ha dovuto alzare bandiera bianca prima del rettilineo del Kemmel. Il pilota della Red Bull è partito malissimo dalla quinta piazzola, alla prima curva ha avuto un contatto con Kimi Raikkonen e ha danneggiato l’anteriore sinistra, poco dopo è andato a sbattere a Raidillon concludendo anzitempo la sua ...

Nainggolan : “Restare alL’Inter in disparte non mi piaceva. Domenica proverò a batterli” : Sport Mediaset riporta alcune dichiarazioni di Radja Nainggolan sull’addio all’Inter. La settimana prossima il Cagliari, squadra in cui il belga ha scelto di trasferirsi, incontrerà proprio i nerazzurri. “E’ una scelta che ho dovuto condividere, sono stato convocato a Milano prima della partenza del ritiro e mi hanno spiegato la loro idea. Loro sono stati chiari, me ne sono andato e l’ho dovuto accettare. Sono ...