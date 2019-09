L’impresa del Giappone nella Coppa del Mondo di rugby

Ciclismo femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. Marta Bastianelli per L’impresa - ci sono Paternoster e Longo Borghini : Edoardo Salvoldi, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali che si disputeranno nello Yorkshire dal 22 al 29 settembre. La nostra Nazionale si affiderà in particolar modo a Marta Bastianelli che, su un percorso mosso come quello britannico, ha tutte le carte in regola per dire la sua. La compagine azzurra può contare anche su altre atlete di lusso come Letizia Paternoster, Elisa Longo Borghini ...

LIVE Serbia-Turchia volley - Finale Europei 2019 in DIRETTA : si parte - le turche alla ricerca delL’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-6 Boskovic è una sentenza! 8-6 Diagonale inarrestabile di Ismailoglu. 8-5 Le turche restituiscono il favore. 7-5 Secondo errore al servizio per le serbe. 7-4 Diagonale perfetto di Busa, la difesa può fare poco. 6-4 Primo tempo da antologia di Erdem Dundar. 6-3 ACE!!!! Mihajlovic colpisce ancora. 5-3 Mihajlovic sale in cielo per chiudere in diagonale. 4-3 Ottima pipe di Boz, le turche tornano ...

Luna - l’India cerca L’impresa : stasera l’allunaggio della missione Chandrayaan 2 : L’India si prepara a diventare il quarto Paese a portare un suo veicolo sul suolo Lunare, dopo Stati Uniti, ex Unione Sovietica e Cina. l’impresa è affidata alla missione Chandrayaan 2, da 142 milioni di dollari. Lanciata il 22 luglio, a ridosso delle celebrazioni per i 50 anni del primo uomo sulla Luna, la sonda è il principale biglietto da visita di un’agenzia spaziale indiana (Isro, Indian Space Research Organisation) seriamente ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : l’Italia maschile vuole L’impresa - le Olimpiadi sono possibili. L’analisi delle convocazioni - squadra solida : Dalla mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 al sogno di volare a Tokyo 2020 con la squadra. L’Italia maschile vuole giocarsi tutte le sue chance ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo: essere tra le migliori nove formazioni del turno eliminatorio escludendo Cina, Russia e Giappone che sono già ...

Mountain bike - Mondiali 2019 : Nino Schurter a caccia dell’ennesimo titolo - Gerhard Kerschbaumer cerca L’impresa : Questa sera alle ore 20.45 italiane si svolgerà a Mont-Saint-Anne (Canada) la gara Elite maschile del cross country ai Mondiali 2019 di Mountain bike. Sarà la prova più attesta di questa manifestazione, con i migliori biker del pianeta che si sfideranno per conquistare l’ambita maglia iridata. Il percorso è di 4 km e presenta due salite impegnative nel finale, su cui potrebbe arrivare l’azione decisiva. Bisognerà prestare particolare attenzione ...

Judo - Mondiali 2019 : Odette Giuffrida sogna il podio - Manuel Lombardo e Matteo Medves a caccia delL’impresa : La prima giornata dei Mondiali 2019 di Judo è andata in archivio con un buon Elios Manzi che ha portato a casa due incontri nei -60 kg, ma l’Italia è già proiettata ad un lunedì fondamentale in cui saliranno sul tatami tre dei migliori rappresentanti della selezione tricolore presente a Tokyo, in Giappone. Domani andranno in scena le categorie -52 kg femminili e -66 kg maschili, in cui saranno impegnati gli azzurri Odette Giuffrida, Manuel ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Serbia - la partita della vita. Azzurri - serve L’impresa per volare a Tokyo! Battaglia biblica a Bari : La partita dell’anno, uno degli incontri più importanti della storia per il nostro movimento, una delle sfide più determinanti per il futuro della pallavolo italiana, uno dei confronti più aspri e intensi delle ultime stagioni. Tutto questo (e molto altro) è Italia-Serbia, lo scontro diretto che vale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questa sera (ore 21.15) andrà in scena una Battaglia campale al PalaFlorio di Bari, tutto si ...

Volley - Preolimpico 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Zaytsev e Juantorena i pilastri per sognare L’impresa : L’Italia affronterà Serbia, Australia e Camerun nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputerà al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto. La nostra Nazionale andrà a caccia del pass a cinque cerchi, gli africani e gli aussies non dovrebbero creare particolari grattacapi e dunque è molto probabile che tutto si deciderà nello scontro diretto contro gli slavi che metterà in palio l’unico biglietto per ...