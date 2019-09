Lenti a contatto Acuvue richiamate dal mercato | potrebbero causare rossore o abrasione

Si addormenta con le Lenti a contatto ma al risveglio succede qualcosa di spaventoso - perde la vista da un occhio : Un uomo di 39 anni, Chad Greoschen, originario di Cincinnati negli Stati Uniti d’America ha perso la vista da un occhio per un motivo incredibile. Il 39 enne si è addormentato con le lenti a contatto. La mattina dopo ha iniziato a avere fastidi alla vista. L’uomo ha pensato che fosse una congiuntive allergica e non ha dato peso a tutto quello che stava accadendo. Il giorno dopo però la situazione dei suoi occhi è nettamente ...

MotoGp - nessuna sanzione per Marquez e VaLentino Rossi dopo il contatto a Misano : la motivazione : La Direzione Gara, dopo aver ascoltato i due piloti, ha deciso di non prendere alcun provvedimento per un motivo ben preciso Le qualifiche del Gran Premio di Misano hanno regalato l’ennesimo screzio tra Valentino Rossi e Marc Marquez, protagonisti di una situazione al limite sul finire della sessione. Alla staccata di curva 14 del circuito romagnolo, i due si sfiorano dopo una manovra del pesarese, che manda lo spagnolo su tutte le ...

MotoGp – Marquez e VaLentino Rossi chiamati in direzione gara dopo il contatto in qualifica : la ricostruzione : Marc Marquez e Valentino Rossi chiamati in direzione gara al termine delle qualifiche del Gp di Misano: nessun warning per i piloti, ma responsabilità condivise Il finale delle qualifiche di Misano si è portato dietro strascichi e polemiche anche fuori dalla pista. Protagonisti Valentino Rossi e Marc Marquez, sfioratisi nell’ultimo giro utile del Q2 e chiamati a colloquio dalla direzione gara. L’incontro, come riferisce Sky ...