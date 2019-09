Leclerc domina i… Sochi | calato il poker in Russia | Hamilton beffa Vettel e gli frega la

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Sesta pole position in stagione per il monegasco, che partirà davanti a: Verstappen retrocesso in nona posizione Quarta pole position consecutiva per Charles, la sesta in stagione per il pilota della Ferrari chein lungo e in largo le qualifiche del Gran Premio di, rifilando ben quattro decimi ai propri avversari. Lapresse Una prestazione sontuosa quella del monegasco, che si ritrova accanto in prima fila ancora una volta Lewis, chesotto la bandiera a scacchia Sebastianper 23 millesimi. Un duro colpo da incassare per il tedesco, rimasto a lungo alle spalle del compagno prima di vedersi sopravanzare dal campione del mondo. Quarto tempo invece per Max Verstappen, che paga però cinque posizioni di penalità e permette così a Bottas di avanzare, scendendo a sua volta in nona piazza. Terza fila per uno strepitoso Sainz con ...

