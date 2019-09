Le foto della musica del Wired Next Fest 2019 di Firenze

La foto-bufala della spazzatura a terra dopo lo sciopero degli studenti per il clima : Numerose le polemiche scoppiate dopo la condivisione sui social network dell'immagine di un cassonetto stracolmo di rifiuti durante lo sciopero per il clima per il terzo Global strike for climate. Ma la foto è una bufala: scattata a Napoli, non ci sono elementi per stabilire se sia stata scattata ieri o nei giorni precedenti alla manifestazione che ha coinvolto oltre un milione di studenti in tutta Italia.Continua a leggere

La rassegna stampa di sabato 28 settembre – Giam(Burrasca) - Conte alla rovescia - le mosse della Juve [foto] : rassegna stampa – I quotidiani sportivi in edicola oggi, 28 settembre, si proiettano al sesto turno di campionato, ma si parla anche di calciomercato. La Gazzetta dello Sport apre con “Giamburrasca”, facendo una crasi tra l’allenatore del Milan Giampaolo e il celebre personaggio interpretato da Rita Pavone. In taglio alto si parla del mercato della Juventus, con Paratici che pensa già al futuro. I bianconeri sono ...

Buon compleanno Google! - Come Big G sta cambiando il mondo dellauto foto GALLERY : Con lormai consueto doodle in home page, Google festeggia oggi il suo 21 compleanno. Dal 2005 il noto motore di ricerca celebra la ricorrenza il 27 settembre, per motivi non del tutto chiari: secondo la versione più accreditata, quella data rappresenta il primo giorno di una nuova era, successivo a un post del 26 settembre in cui i fondatori annunciano di aver reso di ben 1000 volte più grande il web search index rispetto al 1998.Ricorrenza ...

Fine vita - il medico che aiutò Welby : “Sentenza della Consulta rivoluzione copernicana - ma c’è il rischio che sia legge fotocopia Dat” : “Il principio introdotto dalla Corte rappresenta una rivoluzione copernicana”, ma “restano molti punti critici e il rischio è che alla Fine nasca una legge fotocopia delle Dat, cioè un nulla in più di quanto già abbiamo”. Mario Riccio, il medico anestesista che 3 anni fa aiutò a Piergiorgio Welby a morire affida all’Ansa la sua riflessione sulla decisione della Consulta che ieri, indicando un indispensabile ...

Al Bano parla di Ylenia : “C’era una scia velenosa nel suo destino - non sono riuscito a bloccarla”. E Romina pubblica una foto della figlia scomparsa : Il documentario su Al Bano fa flop e intanto Romina Power posta su Instagram una foto di Ylenia. La serata che Canale 5 ha dedicato al cantautore pugliese, con la messa in onda del documentario biografico È la mia vita, non ha sfondato negli ascolti (davanti sia il film Metti la nonna nel freezer che Chi l’ha visto?), ma ha riaperto nuovamente la ferita della scomparsa nel nulla della figlia Ylenia. In un passaggio del malinconico biopic ...

Gabriel Garko si è sposato in segreto : spuntano le foto della fede : Gabriel Garko si è sposato? Secondo alcune indiscrezioni l’attore si sarebbe sposato in gran segreto e la prova sarebbe sotto gli occhi di tutti: una fede. Qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Domenica In, Garko aveva raccontato di essere innamorato e di sognare le nozze. Gabriel non aveva svelato l’identità di questa persona misteriosa e aveva ribadito, ancora una volta, di essere molto geloso della sua privacy e ...

Huawei Mate 30 Pro è il nuovo re della fotografia secondo DxOMark : DxOMark incorona Huawei Mate 30 Pro come nuovo re della fotografia su smartphone, con un punteggio record mai assegnato in precedenza. L'articolo Huawei Mate 30 Pro è il nuovo re della fotografia secondo DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Reggio Calabria - drammatico incendio nella notte tra le case delle colline della città : panico - fuga e disperazione [foto] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:00, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Razzismo - la rivelazione shock della calciatrice brasiliana Ludmila da Silva [foto] : Il Razzismo non è un problema solo italiano. Ne sa qualcosa Ludmila da Silva, 25enne attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale brasiliana, che ha denunciato un certo ‘clima’ anche in Spagna. Ludmila ha postato su Instagram un video in cui ritrae l’atteggiamento di un uomo della sicurezza in un supermercato nei suoi confronti . “Dopo essere arrivata in un supermercato, la sicurezza si sta ...

Le foto della sfilata di Dior a Parigi : Allestita in un arboreto per far riavvicinare uomini e natura, con 164 alberi che saranno piantati a Parigi e dintorni

Clima e abitudini alimentari - Conte non ha colto il controsenso della foto che ha postato : New York, Palazzo di Vetro. I grandi leader del mondo si incontrano per il Climate Action Summit, il vertice delle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di mettere a punto le misure dei singoli Stati per arginare gli effetti del cambiamento Climatico. Protagonista è lei, Greta Thunberg. Un discorso, il suo, potente e severo a difesa di milioni di ragazzi che dovranno combattere contro i danni causati dall’inquinamento globale. Ci sono anche loro, ...

Mia Facchinetti compie 8 anni. Ed è bellissima come mamma Alessia Marcuzzi : le foto della festa : Mia Facchinetti festeggia 8 anni. Alessia Marcuzzi ha organizzato un pomeriggio tra cinema e discoteca per i bambini con tanto di karaoke, popcorn e balli sfrenati. Per festeggiare Mia, figlia della conduttrice e del cantante e imprenditore Francesco Facchinetti, c’era tutta la famiglia allargata: il papà con Wilma e i bambini, Gaia Lucariello con Tommaso Inzaghi (ex di Alessia Marcuzzi dal quale ha avuto il primo figlio, Tommaso) e le amiche ...

Le foto della sfilata di Moschino : Kaia Gerber, Bella e Gigi Hadid, Irina Shayk e Adut Akech in una collezione omaggio al cubismo di Picasso